年紀大腿無力易摔倒 推6食物助穩住肌力 延緩老化保活動能力

年紀愈大，雙腳也似乎愈來愈無力，有時輕輕碰撞或暈一暈便可能摔在地上。長者跌倒受傷十分常見，但很多時並不是突發的意外，有可能早在十年八載之前，腿部的股四頭肌、膕繩肌及臀肌已開始悄悄流失。不想肌肉大量流失？除了運動之外，也可以食用雞蛋及深海魚等有助守住肌力的食物。