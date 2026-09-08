年紀大腿無力易摔倒 推6食物助穩住肌力 延緩老化保活動能力

年紀愈大，雙腳也似乎愈來愈無力，有時輕輕碰撞或暈一暈便可能摔在地上。長者跌倒受傷十分常見，但很多時並不是突發的意外，有可能早在十年八載之前，腿部的股四頭肌、膕繩肌及臀肌已開始悄悄流失。不想肌肉大量流失？除了運動之外，也可以食用雞蛋及深海魚等有助守住肌力的食物。
6類食物助維持肌肉
食物不能令萎縮的肌肉立即重生，但有6類食物能為身體提供穩定肌力的養分，幫助維持肌肉強度。
雞蛋：含有豐富的白胺酸，有助啟動人體肌肉合成，而吃全蛋的肌肉合成率比只吃蛋白高出四成。
深海魚：三文魚、鯖魚及沙丁魚等含有豐富的Omega-3脂肪酸，有助中和長者體內的慢性低度發炎，進而提升肌肉蛋白質合成率。
奶製品：很多人習慣將蛋白質集中在晚餐補充，導致早、午餐未達肌肉合成門檻。早餐不想吃肉，希臘乳酪是補充白胺酸的好選擇。
瘦紅肉：牛扒或純牛肉餅含有天然肌酸，是肌肉進行快速站立、爬樓梯或跌倒前踩穩身體等爆發性動作時所需的能量備份來源。
甜菜頭及深色蔬菜：這類蔬菜含有硝酸鹽，可在體內轉化為一氧化氮，幫助擴張血管，將更多氧氣和養分輸送至肌肉。
豆類：扁豆及鷹嘴豆都含有豐富的水溶性纖維，能穩定餐後血糖，因為當發生胰島素抗阻，肌肉將變得較難合成、容易流失。
運動不能缺少
食物提供製造肌肉的材料，但運動也不能缺少，長者平時可多練習坐站起蹲、爬斜坡等動作，讓雙腿肌肉頻繁運作，打造強健雙腿、預防跌倒風險。
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