書寫能改善抑鬱症狀與身份認同？專家列「4大重點」破解自我懷疑

18至29歲年輕世代在探索自我與未來過程常感到迷茫焦慮與抑鬱。董氏基金會引述美國康乃爾大學2026年發表於《諮詢與臨床心理學期刊》研究指出，透過引導式書寫與反思回顧童年到成年早期找回身份認同感，這種低成本方法在部分情況下，觀察到對陷入抑鬱漩渦的年輕成人在情緒照護上的差異。
研究觀察反思性自我評估成效 身份認同影響抑鬱
該研究針對111名具中度抑鬱症狀年輕成人，進行兩周實驗，請實驗組撰寫不同階段，動機熱情與目標並總結身份認同。兩個月後，進行身份認同反思的實驗組相較對照組，其抑鬱程度與脫軌感呈現相關機制的變化，且感到與過去自我連結。此方法對反思性自我評估者，觀察到較多差異，過度聚焦負面經驗的反芻式沉思者效益較少。
回顧成長經歷整合自我 專家指導反思書寫4步驟
國立台灣師範大學心輔系退休教授林家興說明，心理學研究指出，能將成長經歷講得條理清晰者，心理狀態往往較健康，上述研究為迷茫年輕人，提供自我療癒途徑。反思書寫核心在於，系統性回顧成長經歷並探討過去事件影響，藉此整合碎片化自我。林家興教授建議掌握4個重點：
階段回顧：依童年、初中、高中、大學及期望未來書寫。
不給評價：盡量還原當時想法與感受。
連結當下：思考當時事件對現在生活影響。
身份命名：針對每個成長階段給予命名。
釐清價值增加自我連續感 負面思考須尋求協助
透過上述步驟，能幫助大眾釐清自我價值與人生目標，增加自我連續感與自我悅納，這也與緩解抑鬱症狀機制有關。林家興教授提醒，書寫時容易陷入負面思考與反芻情緒者，此方法效果有限，建議及時尋求精神科醫生或心理學家等專業醫療協助。
日常自我書寫重拾掌控感 專家建議3項微小行動
董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨表示，生命敘事具主題一致性者，心理上可能比生命故事破碎者強韌。面對生活迷惘，可透過每天5到10分鐘自我書寫，重拾掌控感與自我覺察。具體練習方法包括：
記錄3件微小好事：寫下平靜或微小滿足事關注正向細節。
無拘束自由書寫：將腦中焦慮自我懷疑寫下不需在意邏輯。
列具體行動清單：條列隔天能掌握的3個微小行動如寄信或準時就寢。
避免日記陷入負面反芻情緒 持續低落應尋求協助
葉雅馨執行顧問提醒，避免日記書寫陷入負面反芻，關鍵在於從抱怨自責轉向尋找解決方法，將為甚麼這麼倒楣，轉換為接下來可以怎麼做。若發現心情愈寫愈低落，應立即停止並轉移注意力，或調整為引導式正向書寫想感恩的事。當低落情緒持續無法改善且影響生活，務必尋求專業醫療評估與處置。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】