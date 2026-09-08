書寫能改善抑鬱症狀與身份認同？專家列「4大重點」破解自我懷疑

18至29歲年輕世代在探索自我與未來過程常感到迷茫焦慮與抑鬱。董氏基金會引述美國康乃爾大學2026年發表於《諮詢與臨床心理學期刊》研究指出，透過引導式書寫與反思回顧童年到成年早期找回身份認同感，這種低成本方法在部分情況下，觀察到對陷入抑鬱漩渦的年輕成人在情緒照護上的差異。

研究觀察反思性自我評估成效 身份認同影響抑鬱

該研究針對111名具中度抑鬱症狀年輕成人，進行兩周實驗，請實驗組撰寫不同階段，動機熱情與目標並總結身份認同。兩個月後，進行身份認同反思的實驗組相較對照組，其抑鬱程度與脫軌感呈現相關機制的變化，且感到與過去自我連結。此方法對反思性自我評估者，觀察到較多差異，過度聚焦負面經驗的反芻式沉思者效益較少。

回顧成長經歷整合自我 專家指導反思書寫 4 步驟

國立台灣師範大學心輔系退休教授林家興說明，心理學研究指出，能將成長經歷講得條理清晰者，心理狀態往往較健康，上述研究為迷茫年輕人，提供自我療癒途徑。反思書寫核心在於，系統性回顧成長經歷並探討過去事件影響，藉此整合碎片化自我。林家興教授建議掌握4個重點：