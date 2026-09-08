飲用水如何選擇才安心？醫生、博士解釋補水迷思與日常揀水原則

不少人習慣等到口渴才喝水，或一次灌下大量清水，但補水不只是「喝了多少」。專家指出，一般成人每日飲水量可依體重估算，與其一次大量灌水，不如養成小量多次補充的習慣，高齡者及慢性病患者更應依身體狀況調整補水方式，而隨著近年飲用水研究也逐漸從污染物去除與飲用安全，延伸至水的物理特性、礦物質組成及不同水處理方式形成的水質差異，建立健康飲水環境，除了養成良好喝水習慣，也應重視飲用水安全、水處理設備的整機驗證、材料安全及後續維護。

大量灌水、飲料代水 都是常見補水迷思 家醫科診所院長林安民表示，一般成人可先以「體重(公斤)×30毫升」估算每日基本飲水需求，例如體重60公斤者，每日基本飲水量約1,800毫升，再依天氣、活動量、流汗量及疾病狀況調整，因此坊間流傳「每天一定要喝2,000毫升」並不適用所有人。 不少人平常很少喝水，等到口渴時才一次喝下500毫升以上清水，但大量水分快速進入體內後，可能增加排尿頻率，未必有助於維持穩定的水分平衡；以茶、咖啡或含糖飲料取代清水，也不是理想的補水方式，因此他建議，可將喝水安排在起床後、兩餐之間等固定時段，養成小量多次飲水的習慣；若擔心夜間頻尿，也可將主要飲水量安排在日間，並於睡前1至3小時完成大部分補水。

高齡者、慢性病患者 補水更應依身體狀況調整 林安民院長也說，高齡者的大腦中樞神經系統反應通常較不敏銳，等到感到口渴時，身體可能已經出現缺水情形，家屬除了留意長輩的補水量，也可觀察是否出現皮膚乾燥、疲倦、頭暈、便秘、食慾下降或注意力變差等警號；若有發燒、腹瀉等容易增加脫水風險的狀況，更應適時補充水分，必要時就醫。 至於高血壓、糖尿病及腎臟病等慢性病患者，補水需求則因病況而有所不同，例如糖尿病患者血糖偏高時可能因滲透性利尿流失更多水分，腎臟病患者則可能需要限制或調整飲水量，因此仍應依醫療團隊建議安排補水。

人體如何利用水 近年研究關注水質特性與水分平衡 國立中興大學生物科技研究所博士陳偉翰表示，人體約有六成由水組成，細胞內外水分主要透過神經內分泌系統、滲透壓及水通道蛋白等機制維持平衡，以支撐新陳代謝、養分運輸及廢物排除等生理機能。隨著年齡增加或慢性病影響，人體調節水分的能力可能逐漸改變，因此近年研究除了關注喝水量，也開始探討水的物理特性、水合作用、礦物質與微量元素組成，及不同水處理方式形成的水質差異，是否可能與人體水分平衡及利用機制相關。

他表示，目前已有部分研究探討經特殊技術處理後的飲用水，其水合作用特性與礦物質組成，是否可能與人體水分利用有所關聯。這類從水分子特性、水合作用與礦物質組成切入的生物分子水研究，近年也逐漸受到關注，但相關生物效應與健康應用，仍需持續累積科學證據。

挑選飲用水與設備 除了單次檢驗也要看整機驗證 除了建立良好補水習慣，陳偉翰博士提醒，大眾挑選飲用水或水處理設備時，首要仍是確認飲用安全，包括是否能降低重金屬、農藥代謝物、新興微量污染物及微生物等可能影響健康的污染因素，並確認處理後水質是否符合相關檢驗標準。 他也提醒，單次水樣檢驗合格，不代表整套設備都經過完整驗證，大眾可進一步了解產品通過的是單一濾材、水樣或零件檢驗，還是涵蓋濾材、結構、觸水材料及實際出水效能的整機認證。此外，完整整機驗證除評估過濾後的水質，也會檢視設備材料安全、結構完整性、觸水零件是否可能溶出有害物質，及長期使用下的品質穩定性。

挑選飲用水設備 不只看濾心也要看科學驗證 水通過濾心後，仍會接觸鋼瓶、接頭、管路與出水配件，因此選購時不應只看濾心，也應留意主要觸水結構是否採用適合長期接觸飲用水、耐腐蝕且品質穩定的材質，例如食品級不銹鋼，並確認其他觸水零件是否具有相關安全驗證。 選擇長期飲用水時，除了確認設備能降低有害污染物，也應了解不同處理方式對水中礦物質、微量元素、餘氯、口感及整體水質特性的影響，不宜只以「去除了多少物質」作為唯一判斷標準。

針對市面上宣稱具有特殊功能的飲用水或水處理設備，陳偉翰博士建議，大眾不應僅依單一實驗、個人使用經驗或產品宣傳判斷，而應進一步了解是否具有第三方研究單位參與、完整研究設計、可量化數據，以及研究成果是否與產品實際使用條件相符。 專家：建立健康飲水環境 設備維護與長期管理不可忽略 林安民院長提醒，水處理設備若未依建議定期更換濾心並做好維護，可能影響出水品質。相較只以固定時間判斷，若能同時參考使用時間與實際累積處理水量，並在任一條件達到設定值時提醒更換，更能掌握濾心的實際使用狀態，維持飲水品質。