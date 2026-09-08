止痛藥｜腰痛食止痛藥3個月後需洗腎？有人食足8年都冇事！忽略這6類風險恐致腎衰竭

有人吃止痛藥會傷腎，但有人卻安然無恙？有醫生分享一宗案例指，一名55歲患者因腰痠痛而吃止痛藥，吃了3個月後就需洗腎。但另外又有一個案例是有人吃了8年止痛藥改善關節痛，腎功能卻一切正常。醫生指出，要小心3種止痛藥。

止痛藥｜哪類止痛藥最需留意？ 洪醫生提醒，最容易影響腎臟的止痛藥，屬於非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)，常見藥物包括 布洛芬(Ibuprofen)

雙氯芬酸(Diclofenac)

萘普生(Naproxen) 此類藥物的傷腎機制，在於抑制前列腺素的生成，使腎臟血流量下降。對腎功能正常的健康人而言，偶爾依建議劑量服用，多數不會造成永久性腎損傷；但若長期、規律且大量使用，腎臟受損的風險便會逐漸累積。 2024年一項涵蓋40項研究、超過175萬名受試者的統合分析顯示： 長期使用NSAIDs者，慢性腎臟病發生與進展的風險增加約50%。

本身已有慢性腎臟病的患者，風險更高，達67%。 另一項追蹤近200萬名成年人的大型研究也發現，持續使用NSAIDs者發生腎功能下降(eGFR<60)的風險增加約1.7倍，腎功能快速惡化(eGFR下降30%以上)的風險則接近2倍。 值得注意的是，「長期使用」在研究中並無統一定義，有些研究指連續數月，有些則以一年內累積處方天數或累積劑量計算。因此，不應將研究結果解讀為「吃滿3個月就一定開始傷腎」，醫學界目前並無公認的「90天門檻」或「一年門檻」。

止痛藥｜6類要小心食止痛藥 洪醫生提醒，真正需要提高警覺的，是每天都需要服用止痛藥的人，尤其合併以下情況者： 糖尿病

高血壓

慢性腎臟病

心臟衰竭

年長者

同時服用利尿劑、抗生素或化療藥物 上述族群的腎臟本就較脆弱，更容易因NSAIDs而出現急性腎損傷或慢性腎功能惡化。 止痛藥｜腎病患者食止痛藥4大注意事項 但止痛藥並非絕對禁忌。腎病患者因感冒、拔牙、開刀或經痛而短期服用止痛藥，風險相對有限。關鍵在於遵守以下原則： 最低有效劑量、最短必要時間：盡可能用最小的劑量、最短的時間緩解症狀。 服藥期間多喝水：有助於維持腎臟血流灌注。 長期使用需由醫生評估：若因關節炎、慢性腰痛等幾乎每天服用止痛藥超過數周或數月，應由醫生評估是否有其他治療方式。 定期追蹤腎功能：建議定期檢查肌酸酐(Creatinine)、腎小球過濾率(eGFR)及尿液蛋白。