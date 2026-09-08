止痛藥｜腰痛食止痛藥3個月後需洗腎？有人食足8年都冇事！忽略這6類風險恐致腎衰竭

有人吃止痛藥會傷腎，但有人卻安然無恙？有醫生分享一宗案例指，一名55歲患者因腰痠痛而吃止痛藥，吃了3個月後就需洗腎。但另外又有一個案例是有人吃了8年止痛藥改善關節痛，腎功能卻一切正常。醫生指出，要小心3種止痛藥。
止痛藥｜食止痛藥3個月後需洗腎？有人食足8年都冇事！
腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，有不少患者常詢問每天頭痛都在吃止痛藥，到底吃多久會傷腎？三個月？半年？還是一年？臨床上確實見過兩種截然不同的案例：一位老婦因關節痛天天吃止痛藥長達8年，腎功能依然正常；另一位55歲慢性腎衰竭第四期患者，因腰痠痛服用止痛藥3個月，最終進入透析治療。
同樣是長期服用止痛藥，結果差異如此之大的原因在於，目前沒有任何研究證明服用滿幾個月就必然傷腎或需要洗腎。真正影響腎臟的關鍵，不是「吃了多久」，而是「累積劑量」、「使用頻率」，以及「自身的腎臟健康狀況」。
止痛藥｜哪類止痛藥最需留意？
洪醫生提醒，最容易影響腎臟的止痛藥，屬於非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)，常見藥物包括
布洛芬(Ibuprofen)
雙氯芬酸(Diclofenac)
萘普生(Naproxen)
此類藥物的傷腎機制，在於抑制前列腺素的生成，使腎臟血流量下降。對腎功能正常的健康人而言，偶爾依建議劑量服用，多數不會造成永久性腎損傷；但若長期、規律且大量使用，腎臟受損的風險便會逐漸累積。
2024年一項涵蓋40項研究、超過175萬名受試者的統合分析顯示：
長期使用NSAIDs者，慢性腎臟病發生與進展的風險增加約50%。
本身已有慢性腎臟病的患者，風險更高，達67%。
另一項追蹤近200萬名成年人的大型研究也發現，持續使用NSAIDs者發生腎功能下降(eGFR<60)的風險增加約1.7倍，腎功能快速惡化(eGFR下降30%以上)的風險則接近2倍。
值得注意的是，「長期使用」在研究中並無統一定義，有些研究指連續數月，有些則以一年內累積處方天數或累積劑量計算。因此，不應將研究結果解讀為「吃滿3個月就一定開始傷腎」，醫學界目前並無公認的「90天門檻」或「一年門檻」。
止痛藥｜6類要小心食止痛藥
洪醫生提醒，真正需要提高警覺的，是每天都需要服用止痛藥的人，尤其合併以下情況者：
糖尿病
高血壓
慢性腎臟病
心臟衰竭
年長者
同時服用利尿劑、抗生素或化療藥物
上述族群的腎臟本就較脆弱，更容易因NSAIDs而出現急性腎損傷或慢性腎功能惡化。
止痛藥｜腎病患者食止痛藥4大注意事項
但止痛藥並非絕對禁忌。腎病患者因感冒、拔牙、開刀或經痛而短期服用止痛藥，風險相對有限。關鍵在於遵守以下原則：
最低有效劑量、最短必要時間：盡可能用最小的劑量、最短的時間緩解症狀。
服藥期間多喝水：有助於維持腎臟血流灌注。
長期使用需由醫生評估：若因關節炎、慢性腰痛等幾乎每天服用止痛藥超過數周或數月，應由醫生評估是否有其他治療方式。
定期追蹤腎功能：建議定期檢查肌酸酐(Creatinine)、腎小球過濾率(eGFR)及尿液蛋白。