減肥方法｜爆紅12-3-30跑步機訓練法 醫生提醒遵守3大原則

最近在網上爆紅一種「12-3-30」的跑步機訓練法，只要在跑步機上步行時加入坡度調整，就能產生高效燃脂，效果甚至比跑步還更燃脂！不過有醫生提醒，如本身沒有運動習慣、有心血管疾病或下肢關節有問題，都不應胡亂嘗試，建議先諮詢醫生意見。
12-3-30跑步機訓練是甚麼？
12-3-30跑步機訓練是一種低衝擊高效燃脂健走法，將跑步機設定為坡度12%、時速3英里(約4.8公里/小時)，並持續30分鐘。
研究發現，消耗相同能量的情況下，在進行12-3-30時身體所燃燒的脂肪比例，比自行配速跑步高出7.44個百分點 。
初日診所減重專科暨家醫科醫生李唐越指，雖然12-3-30跑步機訓練的效果驚人，但也要遵從3大原則，勿輕易跟隨網上做法。
12-3-30跑步機訓練原則：確認自己身體狀態
12-3-30跑步機訓練屬於高強度運動，如果本來身體不好，如患有心血管疾病或血壓控制得不好，都可能會因運動強度突然升高而帶來風險。李唐越提醒，以下人士都應先接受醫生評估，再依個人狀況安排合適的運動強度：
心血管疾病或血壓控制不穩
曾接受關節置換
有膝蓋、腳踝、髖部疼痛
肥胖族群
12-3-30跑步機訓練原則：循序漸進
初學者應先熱身5至10分鐘，再由較低坡度開始逐步增加，循序漸進不僅能降低受傷風險，也更容易建立長期運動習慣。
12-3-30跑步機訓練原則：熱量消耗不是目標！
做運動的目標不只是熱量消耗，而是改善心肺功能、維持肌肉量及提升胰島素敏感性，如果將減重完全寄託在運動，未有調整飲食，反而可能在運動後出現代償反應而攝取更多熱量，影響減重效果，也容易因此失去持續運動的信心。
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