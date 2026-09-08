減肥方法｜爆紅12-3-30跑步機訓練法 醫生提醒遵守3大原則

最近在網上爆紅一種「12-3-30」的跑步機訓練法，只要在跑步機上步行時加入坡度調整，就能產生高效燃脂，效果甚至比跑步還更燃脂！不過有醫生提醒，如本身沒有運動習慣、有心血管疾病或下肢關節有問題，都不應胡亂嘗試，建議先諮詢醫生意見。

12-3-30 跑步機訓練是甚麼？

12-3-30跑步機訓練是一種低衝擊高效燃脂健走法，將跑步機設定為坡度12%、時速3英里(約4.8公里/小時)，並持續30分鐘。

研究發現，消耗相同能量的情況下，在進行12-3-30時身體所燃燒的脂肪比例，比自行配速跑步高出7.44個百分點 。

初日診所減重專科暨家醫科醫生李唐越指，雖然12-3-30跑步機訓練的效果驚人，但也要遵從3大原則，勿輕易跟隨網上做法。

12-3-30 跑步機訓練原則：確認自己身體狀態

12-3-30跑步機訓練屬於高強度運動，如果本來身體不好，如患有心血管疾病或血壓控制得不好，都可能會因運動強度突然升高而帶來風險。李唐越提醒，以下人士都應先接受醫生評估，再依個人狀況安排合適的運動強度：