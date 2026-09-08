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出版：2026-Sep-08 13:30
更新：2026-Sep-08 13:30

減肥方法｜爆紅12-3-30跑步機訓練法 醫生提醒遵守3大原則

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減肥方法｜爆紅12-3-30跑步機訓練法 醫生提醒遵守3大原則

減肥方法｜爆紅12-3-30跑步機訓練法 醫生提醒遵守3大原則

最近在網上爆紅一種「12-3-30」的跑步機訓練法，只要在跑步機上步行時加入坡度調整，就能產生高效燃脂，效果甚至比跑步還更燃脂！不過有醫生提醒，如本身沒有運動習慣、有心血管疾病或下肢關節有問題，都不應胡亂嘗試，建議先諮詢醫生意見。

12-3-30跑步機訓練是甚麼？

12-3-30跑步機訓練是一種低衝擊高效燃脂健走法，將跑步機設定為坡度12%、時速3英里(4.8公里/小時)，並持續30分鐘。

研究發現，消耗相同能量的情況下，在進行12-3-30時身體所燃燒的脂肪比例，比自行配速跑步高出7.44個百分點

初日診所減重專科暨家醫科醫生李唐越指，雖然12-3-30跑步機訓練的效果驚人，但也要遵從3大原則，勿輕易跟隨網上做法。

12-3-30跑步機訓練原則：確認自己身體狀態

12-3-30跑步機訓練屬於高強度運動，如果本來身體不好，如患有心血管疾病或血壓控制得不好，都可能會因運動強度突然升高而帶來風險。李唐越提醒，以下人士都應先接受醫生評估，再依個人狀況安排合適的運動強度：

  • 心血管疾病或血壓控制不穩

  • 曾接受關節置換

  • 有膝蓋、腳踝、髖部疼痛

  • 肥胖族群

減肥運動｜增加步行數貼士（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，駕駛者可泊一個遠一點的停車場（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，乘搭交通公具可以早/遲一個站上/下車（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，選擇一個較遠的路去洗手間（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每次運動之後行10分鐘作緩和運動（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每餐後步行10分鐘（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，有樓梯便行樓梯（am730製圖）

12-3-30跑步機訓練原則：循序漸進

初學者應先熱身510分鐘，再由較低坡度開始逐步增加，循序漸進不僅能降低受傷風險，也更容易建立長期運動習慣。

12-3-30跑步機訓練原則：熱量消耗不是目標！

做運動的目標不只是熱量消耗，而是改善心肺功能、維持肌肉量及提升胰島素敏感性，如果將減重完全寄託在運動，未有調整飲食，反而可能在運動後出現代償反應而攝取更多熱量，影響減重效果，也容易因此失去持續運動的信心。

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