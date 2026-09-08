拔罐｜拔罐罐印大解構 紫紅色代表氣血循環不佳？

拔罐是中醫的傳統療法之一，你的認識又有多深呢？罐印顏色有深有淺，背後又代表了甚麼？是否愈深就代表身體愈差？下文與你一一解構！

拔罐的功用包括驅寒除濕，活血通絡，祛除瘀滯，拔毒瀉熱，調整陰陽、紓緩疲勞、增強體質，從而扶正祛邪，治癒疾病。而與一般按摩不同的地方是，拔罐使用負壓原理，可局部增強血液循環，通調經絡的，加上副作用少，因此很受大家歡迎。

拔罐｜ 罐印顏色了解身體狀況

台灣中西醫師陳至奐表示，其實拔罐後留下來的罐印反映了體質及病灶差異，也可由罐印的顏色判斷身體狀況及健康狀態。

淺紅色：血液循環良好

豔紅色：熱性體質，體溫一般較高，但也可能代表身體局部有發炎反應

紫紅色：代表體內的氣血循環不佳，顏色更深或偏黑者，可能有血瘀的情況

灰白色：氣血不足，體質較虛弱

有水氣：體內濕氣重

不過陳至奐強調，罐印只反映了局部身體的健康狀態，要身體達到調和狀態，還是要諮詢中醫師。