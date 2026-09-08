高溫隨時攞命 避暑護心！

本港天氣近日持續酷熱，市民叫苦連天。除了中暑等與酷熱天氣有關的疾病，炎熱天氣也可能增加急性心臟病個案。心臟科專科醫生曾振峯稱，高溫會增加心臟負荷，提醒市民應減少在中午時分在戶外逗留，亦要適時補充水分及電解質，以免中暑甚至引起急性心肌梗塞。 極端酷熱增死亡率 天氣非常冷和非常熱也會對心臟造成影響，除了冬天外，其實在極端酷熱的天氣下，心臟疾病相關的死亡率也約增加了逾一成，約每高一度就會增加2%的死亡率。曾振峯解釋，由於在高溫時人體需要透過排汗散熱及降溫，皮下血管因此會擴張以增加血流量，心臟也要跳得更快以滿足泵血需求，導致心臟負荷增加，如心臟血管有阻塞或收窄，就可能導致急性心肌梗塞。

另外，如果大量排汗又未有適當補充水分，會導致血液濃稠，更容易形成血塊，如心臟血管有收窄情況，或增加阻塞甚至急性心肌梗塞的風險。另外汗液中含有電解質，一旦失衡會影響心跳，導致心跳紊亂甚至可奪命。 大部分控制血壓或心臟衰竭的藥物都有利水成分，如在出汗後未有適時補水或增加脫水及電解質失衡風險，不過就算在酷熱天氣下仍不可自行停藥或更改分量，應諮詢醫生意見為宜。

簡單區分靠體溫 天氣炎熱易有熱衰竭甚至中暑，其症狀與急性心肌梗塞相似，曾振峯指，兩者可用體溫作區分，「熱衰竭就是體溫過高或散熱機能受影響，引致身體電解質失衡，症狀包括全身乏力、頭暈及作悶作嘔；心肌梗塞則多為胸口痛，但有時糖尿病患者或長者對痛的反應較輕，都會增加區分的難度。市民可簡單地記住熱衰竭的體溫一般比較高，而心臟病則多為標冷汗，不會有體溫過高的情況。不過兩者也有生命危險，建議應盡快就診。」 戶外工作注意

對於長期在戶外工作的人士，尤其是患心臟病或屬於高危群組，應適時補充水分及電解質，一天最少飲1至2公升水，多食鉀含量較高的蔬果如香蕉，穿乾爽及容易散熱的衣物，也應每隔一段時間到陰涼地方休息及降溫。 如平日愛到戶外運動，就應避開下午最熱的時間，飲水之餘也要量力而為，建議在目標心跳的50至60%就要停止，另如有任何不適都應立即停止及盡快求醫。 控制風險因素 曾振峯稱要預防心臟病，必須控制三高等相關風險因素，但如這些風險因素控制得不好，又出現輕微症狀如運動量下降，才會建議接受心臟檢查。另外如準備進行高風險運動，或過去有猝死、早期心臟病家族史等，都可諮詢醫生意見，決定是否要接受檢查。