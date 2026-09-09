減肥｜30萬人研究揭BMI高致癌風險可達59% 醫生教6大防癌生活關鍵遠離惡疾

肥胖不單止會對外觀造成影響，更可能會有致癌風風險。有一項涉及30萬位癌症患者的研究證明，評估身體肥胖程度的指標BMI愈高致癌風險也會相對增加，甚至可增至59%。醫生指出，有6大防癌生活關鍵，有助遠離惡疾。
減肥｜30萬人研究揭BMI高致癌風險可達59%
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，肥胖身型不僅僅是外觀問題，而是身體長期處於代謝失衝的狀態。真正危險的不是突然「暴肥」，而是體重在日積月累地增加，卻未有視之為警訊。脂肪不只是能量儲存組織，它會改變身體的「癌症環境」。
肥胖本身就是獨立危險因子。根據一項發表於《Lancet》的系統性回顧與統合分析，納入近30萬例新發癌症事件，結果顯示：BMI每增加5kg/m²，多種癌症風險顯著上升，例如：
男性食道腺癌風險增加52%
女性子宮內膜癌風險增加59%
甲狀腺癌、大腸癌、腎臟癌等亦呈顯著正相關
《JNCI》一項大型前瞻性研究亦指出，成年後體重每增加5公斤，癌症風險隨之上升：
停經後乳癌風險增加11%
停經後子宮內膜癌風險增加39%
男性大腸癌風險增加9%
黃醫生強調，現有證據支持減重確實可降低肥胖相關癌症風險，但減重幅度需達到10%以上，才可能產生具臨床意義的癌症預防效果。即代表，體重管理不是短期的數字遊戲，而是需要長期、持續的代謝調整。
減肥｜6大防癌生活關鍵遠離惡疾
根據美國癌症協會、國家綜合癌症網絡及世界癌症研究基金會等權威機構的指引，防癌生活型態可歸納為6大核心領域。嚴格遵循這些建議的成人，癌症診斷風險可降低10%至20%，癌症死亡風險可降低24%至30%：
1. 終生維持健康體重
體重管理是防癌最核心的一環。成年後應避免體重持續增長，將BMI維持在健康範圍內。對停經後女性而言，BMI >25即會遞增性地增加乳癌風險。
具體做法：
定期自我監測體重與飲食攝入
控制每日熱量，限制精製糖：2,000大卡飲食中精製糖少於6茶匙(25克)，3,000大卡飲食中少於9茶匙(38克)
減重幅度以≥10% 為目標，才可能臨床意義的癌症預防效果
2. 植物性飲食為主的膳食模式
現代癌症預防營養學強調的是整體膳食模式，而非單一營養素。地中海飲食、DASH飲食等健康模式，與癌症死亡率降低8%至24%相關。
應多吃的食物：
多色蔬菜(深綠色、紅色、橙色、十字花科蔬菜)
完整水果(非果汁)
全穀類(糙米、燕麥、全麥)
豆類、堅果與種子
健康脂肪：橄欖油、牛油果、深海魚、亞麻籽
蛋白質優先選擇：禽肉、魚類、豆類、低脂乳製品、雞蛋
適量大豆食品(每日≤3份)，對肺癌預防及降低乳癌復發具最強證據
應限制或避免的食物：
紅肉(牛、豬、羊)：每周熟重<500公克
加工肉類(火腿、熱狗、煙肉、香腸)：建議完全避免——IARC已列為第一類致癌物
超加工食品(薯片、餅乾、糖果、油炸食品)
含糖飲料：盡量不喝
精製碳水化合物
不健康飲食約佔所有癌症病例與死亡的4%；其中加工肉類攝取與13%的大腸癌相關，低蔬果攝取則與31%的口腔、咽喉、食道及喉癌相關。
3. 規律運動：每周至少150分鐘
成人建議：
每周150至300分鐘中等強度活動，或75至150分鐘高強度活動
達到或超過300分鐘為最佳
減少久坐：每天30分鐘久坐替換為輕度活動，與癌症死亡率降低8%相關
規律運動已被證實可降低大腸癌、乳癌及子宮內膜癌風險。
4. 避免飲酒
2020年ACS指南已強化此建議。任何程度的飲酒都會增加癌症風險，包括肝癌、上消化道癌、乳癌及大腸癌。
最佳選擇：不飲酒
若飲酒：女性每日不超過1個標準杯，男性不超過2個
飲酒量愈低，風險愈低
5. 戒煙與防曬
戒煙：包括所有煙草製品，避免吸入二手
防曬：使用SPF≥30防曬霜，穿戴防護衣物，避免正午直曬
6. 充足睡眠與定期篩檢
睡眠：成人每晚7至9小時
定期體檢：遵循年齡與風險相應的癌症篩查建議
營養補充：應從食物中獲取，不建議常規使用補充劑防癌
減肥｜2招醫療介入的輔助減肥
黃醫生亦指出，有醫療介入的輔助角色包括：
1. 減重手術
一項納入三萬名肥胖患者(BMI≥35)的研究顯示，接受減重手術者平均減重27.5公斤(約19%)，其肥胖相關癌症發生率降低32%，其中子宮內膜癌風險更降低53%。
2. GLP-1受體促效劑(減肥針)
目前證據顯示GLP-1受體促效劑可能降低整體癌症風險，但尚不具備足夠確定性可作為「癌症預防用藥」推薦。相關數據包括：
肥胖患者整體癌症風險降低約17%
十年內肥胖相關癌症風險降低約30%
不過，此類藥物對多數癌種「可能幾乎無影響」，追蹤時間與事件數仍不足，具甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤第2型病史或家族史者應謹慎使用，腎臟癌風險在某些亞組中顯示可能增加(風險比1.38)。
許多防癌策略看似平凡，早睡、少糖、多走路、控制腰圍、避免體重持續增加。不具話題性，也不像神奇療法吸引人，但黃醫生表示，在臨床現場觀察久了，會清楚看見，真正改變人生的，往往不是某次爆瘦，而是十年後仍維持著健康的代謝狀態。