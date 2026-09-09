減肥｜30萬人研究揭BMI高致癌風險可達59% 醫生教6大防癌生活關鍵遠離惡疾

肥胖不單止會對外觀造成影響，更可能會有致癌風風險。有一項涉及30萬位癌症患者的研究證明，評估身體肥胖程度的指標BMI愈高致癌風險也會相對增加，甚至可增至59%。醫生指出，有6大防癌生活關鍵，有助遠離惡疾。

減肥｜30萬人研究揭BMI高致癌風險可達59%

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，肥胖身型不僅僅是外觀問題，而是身體長期處於代謝失衝的狀態。真正危險的不是突然「暴肥」，而是體重在日積月累地增加，卻未有視之為警訊。脂肪不只是能量儲存組織，它會改變身體的「癌症環境」。

肥胖本身就是獨立危險因子。根據一項發表於《Lancet》的系統性回顧與統合分析，納入近30萬例新發癌症事件，結果顯示：BMI每增加5kg/m²，多種癌症風險顯著上升，例如：