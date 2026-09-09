減肥｜努力運動卻愈減愈肥？單靠運動根本無法減肥！醫生教6招有效減肥攻略

努力運動減肥卻體重卻絲毫不動？有醫生指出，只依靠運動減肥效果有限，運動不是減重的「工具」，但並不代表運動在減肥中不重要，依然是肥胖治療中不可或缺的基石。運動應視為健康生活方式，醫生教6大有效減肥的攻略。

減肥｜努力運動卻愈減愈肥？ 糖尿病專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，許多人將運動視為減重的首要工具，然而美國心臟協會發表於《Circulation》期刊的最新科學聲明指出，運動的核心價值不在於「讓你變瘦」，而在於「讓你變健康」。研究指，即使體重計上的數字沒有變動，運動亦能帶來強大的心臟與代謝健康效益。運動改善血壓、胰島素敏感性、膽固醇與心肺適能的效果，而不獨立於體重減輕之外。 減肥｜單靠運動根本無法減肥！ 單純靠運動難以達到臨床上有意義的減重(定義為體重減輕 ≥5%)，除非有氧運動量達到極高水準——每周約225至420分鐘。僅靠運動達成顯著減重者，佔比不到15%。飲食調整才是減重的主要驅動力。但運動在減重過程中仍扮演不可或缺的輔助角色：

強化減重成效：在飲食控制的基礎上加入運動，可進一步增加體重與體脂肪的下降幅度。

保存珍貴的肌肉量：單純節食減重往往伴隨肌肉流失，導致基礎代謝率下降。研究顯示，在飲食減重中納入運動，尤其是阻力訓練，能有效保存肌肉質量。

減肥｜運動量愈高維持效果愈好 蔡醫生強調，減肥並不是一勞永逸的任務，許多人成功後卻面臨體重反彈的困擾，而復胖會讓原本改善的血壓、血脂和胰島素敏感性再度惡化。研究顯示，維持較高水準的身體活動，是長期保持減重成果的決定性因素。運動量愈高，體重維持的效果愈明顯。 即使發生部分體重反彈，只要維持規律運動，先前減重所帶來的舒張壓改善與胰島素敏感性提升仍可被保留。運動的身體即使稍微變胖，依然比不動的身體更健康。 減肥｜減肥藥配合1招隱藏訓練效果激增

減肥治療的減肥針GLP-1受體促效劑等減重藥物雖效果顯著，但可能伴隨較高比例的精實體重流失(部分研究指出可達減重總量的25%至45%)。臨床試驗證實，藥物治療期間搭配規律運動，不僅能減去更多體重與體脂肪，還能顯著提升心肺功能，這些效益是單靠藥物無法取代的。同樣，減重手術後的患者若能漸進式增加運動，每周累積150至300分鐘有氧活動並加入阻力訓練，不僅能更好地維持體重，體脂與體能表現也會持續進步。 減肥｜掌握5大運動黃金法則 蔡醫生建議，如果要制定具體運動目標，建議用SMART架構安排時間做運動。以「走路」為例：

普通目標：我想多走路。 SMART目標：接下來的30天內，每周一、三、五的午休時間，我會在辦公室周邊快走20分鐘。 分解來看： 特定(Specific)：快走、辦公室周邊、午休

可衡量(Measurable)：每週3次，每次20分鐘

可達成(Achievable)：不影響工作，時間短容易執行

相關性(Relevant)：符合提升心肺適能與降血壓的目標

時間限定(Time-bound)：設定為一個月 將大目標切小、寫清楚，大腦就不會陷入「想運動卻不知從何開始」的焦慮。

減肥｜6招有效減肥攻略 運動的重點是在於健康與維持，具體上的做法實用指南可以是： 一般健康目標：每周至少150分鐘中等強度有氧運動，或75分鐘高強度運動；另加每周2次以上的肌力訓練。

長期體重維持：運動量應提高至每周200至300分鐘中等強度活動。

純靠運動減重(不調整飲食)：每周有氧運動量需達225至420分鐘。

阻力訓練的重要性：尤其對中老年族群，是保留肌肉量的關鍵。

日常活動累積：快走、爬樓梯、放狗等日常活動都能累積身體活動量。

蔡醫生指，對於長期缺乏運動的人，記住有動一定比沒動好。即使低於建議量，甚至只是單次的中高強度活動，當天就能帶來血壓下降、胰島素敏感度提升等即時益處。持續累積，健康效應會愈來愈明顯。