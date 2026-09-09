記憶力衰退｜研究發現重要資訊先cap圖反損記憶力 3原因導致！

現代人慣用電話，當遇到重要資訊，往往習慣先cap圖，不過最近有研究發現，這個看似幫助記憶力的動作，反而會帶來反效果！有關研究已發表於《Memory & Cognition》期刊。
記憶力衰退｜截圖後記憶表現明顯較差
研究由紐約州立大學賓漢頓分校心理學系的 Sophia Fabrizio 與 Deanne L. Westerman 等專家主導。其實「拍照損害效應」(photo-taking impairment effect)」的理論早就存在於心理學界，即指當我們按下快門拍照時，大腦對有關內容的記憶力反而比用眼睛觀看更差。
是次研究將此理論應用在現代人使用智能電話截圖上。研究團隊安排受試者觀看不同的藝術作品，並要求他們在觀看部分圖片時進行截圖，另一部分則單純觀看，結束後受試者要由3張高度相似的作品中辨認出最初看過的那幅作品。
結果發現，相較於只用眼睛純觀看的組別，那些有點擊截圖的受試者，後續的記憶表現明顯較差。研究團隊隨後進行7項實驗測試，證實截圖後大腦並不會將認知資源轉移到其他任務上，即指截圖造成的記憶損失，不會為大腦帶來其他的認知補償效益。
記憶力衰退｜為何截圖導致記憶力轉差？
研究團隊認為，以下3個原因可能是導致截圖後記憶力轉差的原因：
1. 注意力分散：截圖的瞬間腦除了要處理眼前的文字與圖片，還必須分出心力去操作電話，或干擾大腦對對資訊進行深度的「記憶編碼」。
2. 認知卸載：這原本是大腦需要進行的工作，但就外判給工具代勞，當你看到想記的資訊已被安穩收進相簿，大腦就會在無意識中產生「反正之後找得到」的預期心理，進而直接罷工，減少對當下內容的記憶投入。
3. 注意力脫離：物理上的截圖動作會令人對當下正在閱讀的內容產生抽離感。
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