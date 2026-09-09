記憶力衰退｜研究發現重要資訊先cap圖反損記憶力 3原因導致！

現代人慣用電話，當遇到重要資訊，往往習慣先cap圖，不過最近有研究發現，這個看似幫助記憶力的動作，反而會帶來反效果！有關研究已發表於《Memory & Cognition》期刊。

記憶力衰退｜截圖後記憶表現明顯較差

研究由紐約州立大學賓漢頓分校心理學系的 Sophia Fabrizio 與 Deanne L. Westerman 等專家主導。其實「拍照損害效應」(photo-taking impairment effect)」的理論早就存在於心理學界，即指當我們按下快門拍照時，大腦對有關內容的記憶力反而比用眼睛觀看更差。

是次研究將此理論應用在現代人使用智能電話截圖上。研究團隊安排受試者觀看不同的藝術作品，並要求他們在觀看部分圖片時進行截圖，另一部分則單純觀看，結束後受試者要由3張高度相似的作品中辨認出最初看過的那幅作品。