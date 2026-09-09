年輕都不能倖免 研究：18至29歲每13人有1人有血管硬化斑塊

年輕都不能倖免 研究：18至29歲 每13人有1人有血管硬化斑塊

沒有胸悶不適，體檢又過關，加上年紀輕輕，當然會認為自己的血管健康正常。但一項大型研究發現，看似健康、沒有心血管疾病症狀的18至29歲年輕人，竟然每13人便有1人已出現動脈粥狀硬化斑塊，到60至70歲比率更高達九成，反映動脈硬化可能在沒有心臟病症狀前早已萌芽。

處於危機中不自知

該項在歐洲心臟學會年會發表的研究，針對逾萬名沒有明顯心血管疾病症狀的成人進行分析。結果發現，動脈粥狀硬化並非只發生在長者身上，部分年輕人的血管也早已出現變化。男性動脈粥狀硬化通常比女性早約5至10年發生，但女性也不能因此而疏忽，尤其停經前後，血管硬化的速度可能會顯著加快。

研究人員認為，結果突顯過去主要透過血壓、膽固醇等數值計算心血管風險，可能低估部分沒有症狀、血管卻已有斑塊的人，可能處於危機之中卻不自知。