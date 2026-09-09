年輕都不能倖免 研究：18至29歲每13人有1人有血管硬化斑塊

沒有胸悶不適，體檢又過關，加上年紀輕輕，當然會認為自己的血管健康正常。但一項大型研究發現，看似健康、沒有心血管疾病症狀的18至29歲年輕人，竟然每13人便有1人已出現動脈粥狀硬化斑塊，到60至70歲比率更高達九成，反映動脈硬化可能在沒有心臟病症狀前早已萌芽。
處於危機中不自知
該項在歐洲心臟學會年會發表的研究，針對逾萬名沒有明顯心血管疾病症狀的成人進行分析。結果發現，動脈粥狀硬化並非只發生在長者身上，部分年輕人的血管也早已出現變化。男性動脈粥狀硬化通常比女性早約5至10年發生，但女性也不能因此而疏忽，尤其停經前後，血管硬化的速度可能會顯著加快。
研究人員認為，結果突顯過去主要透過血壓、膽固醇等數值計算心血管風險，可能低估部分沒有症狀、血管卻已有斑塊的人，可能處於危機之中卻不自知。
其他部位也出現異常
他們稱，動脈粥狀硬化是全身性慢性疾病，並非只有心臟血管受影響。因為在研究中看到，若冠狀動脈出現鈣化或斑塊，頸動脈、股動脈等其他部位也可能出現異常，且斑塊可於體內累積數十年，直到破裂形成血栓，於是造成突然發生的心肌梗塞、中風甚至猝死。
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