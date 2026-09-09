耳鳴、耳塞有咩唔同？一文睇清兩者差異、求醫時機！單一耳仔有症狀要注意

耳朵突然聽到「嗡嗡」聲，卻發現四周並沒有這種聲音？或者耳朵感覺悶悶的，就像被甚麼東西堵住一樣？這些可能就是耳鳴、耳塞的症狀！輔大醫院耳鼻喉科林岱樓醫生指出，很多患者會把耳鳴和耳塞搞混，但兩者實際上大不相同。醫生也為大家列出耳鳴和耳塞的症狀、原因以及就醫時機，幫助大眾分辨兩者之間的差異。

耳鳴就像耳朵「開演唱會」！耳機音量太大也是原因 林岱樓醫生表示，耳鳴就像耳朵「開演唱會」，耳朵會自己製造聲音，可能是「嗡嗡」、「嘶嘶」或「鈴聲」，但外界根本沒有這些聲音。耳鳴的原因通常跟內耳、聽神經或血管問題有關。如果長期接觸噪音，像是經常去演唱會、耳機音量過大，就可能造成耳鳴。此外，隨著年紀增長或某些疾病影響，聽神經逐漸退化，或是壓力過大、情緒焦慮，以及血壓異常，都有可能引發耳鳴症狀。 林醫生指出，如果耳鳴只是偶爾發生，可能是耳朵在「鬧脾氣」，過一陣子就會沒事。不過，若耳鳴長期存在，甚至已經達到影響睡眠或生活的程度，持續兩天以上就建議到耳鼻喉科進行檢查。

感冒、氣壓變化造成耳塞 捏鼻子鼓氣可改善 耳塞則是耳朵有被堵住的感覺，可能伴隨聽力變悶、有壓力感，甚至出現暫時聽不太清的狀況。林岱樓醫生表示，這通常跟耳朵的「通風系統」——耳咽管有關。由感冒、鼻過敏導致的耳咽管發炎腫脹，或是中耳積液，也就是中耳腔有水塞住，皆可能造成耳塞問題。 此外，飛機起降或是潛水時的氣壓變化，讓耳朵來不及適應，也會引發耳塞。林醫生表示，如果是由鼻敏感或感冒引起的耳塞，可以嘗試嚼口香膠、吞口水、捏鼻子鼓氣(瓦氏法)來幫助耳壓平衡。若悶感持續時間過長，已經影響到聽力，或伴隨劇烈的耳痛、頭暈，就需要就醫檢查，確認是否是中耳發炎或積水。

耳鳴、耳塞差在「 2 點」 同時發生代表有「這些問題」！ 林岱樓醫生也幫大家整理耳鳴和耳塞的差異： 耳鳴 = 耳朵裡有聲音，但沒悶塞感。

耳塞 = 耳朵塞住了，但沒有怪聲音。

耳塞 + 耳鳴 = 可能是內耳神經、耳咽管或中耳的問題。 醫生也提醒，只有單側耳鳴或耳塞，或伴隨劇烈頭暈，可能代表有更嚴重的健康問題，建議勿拖延治療。大部分的耳鳴和耳塞都能夠改善，重點是找到原因、對症下藥，如果經常有耳鳴、耳塞的問題，醫生也呼籲盡早前往耳鼻喉科就醫，讓耳朵恢復到安靜又通暢的狀態。