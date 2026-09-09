門牙斷裂缺牙怕樣衰！「即拔即植」解決顏面尷尬

郭先生日前用餐時，不慎咬到硬物，導致上顎門牙斷裂，因擔心拔牙後缺牙影響外觀，遲遲不敢就醫，拖延數月才至牙科求診。前牙缺損不僅影響發音、咀嚼功能，更直接衝擊笑容與社交自信，是許多病人的痛點。柳營奇美醫院牙醫部贋復補綴科林敬容牙醫指出，若臨床評估骨骼與軟組織條件合適，可透過即拔即植，在微創拔牙同次手術，植入人工植體並裝戴臨時假牙，讓患者在傷口癒合期間，也能維持前牙外觀，待植體穩定後，再更換正式假牙，恢復自然外觀與咀嚼功能。

即拔即植縮短等待期 兼顧美觀與穩定度 人工植牙是目前缺牙重建的重要選項，而傳統流程需先拔牙，待傷口與齒槽骨癒合後，再植入植體，整體療程可能需歷時數月。林敬容牙醫表示，即拔即植是將拔牙與植體植入整合於同次手術，能減少等待缺牙時間及手術次數。研究觀察指出，在臨床條件合適下，進行處置有助減少骨質與牙齦退縮，維持自然牙齒外觀。前牙美觀結果深受頰側骨板牙齦厚度，植體三維位置與感染狀況等因素影響，不能只以快速作為選擇依據，仍需確保取得良好初期穩定度。

即拔即植需視條件 術前需經電腦斷層評估 進行即拔即植前，需經過嚴謹評估，林敬容牙醫說明，適合條件通常包含拔牙區無急性感染，頰側骨板完整條件良好，牙齦組織厚度適當，以及牙根尖端與顎側有足夠骨量。術前除病史詢問與臨床檢查，更需透過3D電腦斷層評估，局部齒槽骨結構及鄰近解剖構造。若評估後發現，骨骼或軟組織條件不適合立即植牙，牙醫會依個別情況，等待軟組織癒合或另外進行骨粉增補，改採以早期或分階段植牙，以提升整體治療穩定性及美觀效果。

術後護理與飲食控制為關鍵 穩定前仍不可受力 牙齒拔除後，齒槽骨與牙齦會隨癒合在最初3至6個月，產生寬度與高度減少的變化。林敬容牙醫提醒，即拔即植雖可在拔牙後立即介入，有助保留原有牙齦形態，但合適植體位置規劃與必要的骨粉增補，仍相當重要。當天裝戴臨時假牙，不代表能立刻正常用力咬食，術後經歷骨整合與組織穩定期，才是成功關鍵。術後2周內，建議依醫囑採流質飲食，避免植體過度受力，4個月內，應以軟質食物為主，並落實日常口腔清潔與定期回診追蹤，讓植體使用長久無虞。