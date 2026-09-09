白頭髮可以黑回來嗎？營養師分享7種食物維持頭髮健康

隨著年紀增長，難免會長出白頭髮，甚至愈來愈多。不過有營養師提醒，白頭髮不只因年紀而出現，也與營養充足與否有關，因此日常應維持營養均衡，都有助頭髮健康！
台灣營養師高敏敏在Facebook專頁上分享，指頭髮的的生長、色素形成等都需要足夠的營養，但沒有一種食物可令白頭髮變黑，不過如果長期營養攝取不足，確實可能影響頭髮與毛囊的正常生長，建議每日攝取足夠營養，才可以維持頭髮健康。
護髮食物一：蛋白質
頭髮主要由角蛋白構成，蛋白質當然不能少！大家都將雞蛋、雞肉、魚類、豆製品輪流吃，尤其減肥的人不要為了減少熱量，連蛋白質都一起戒掉！
護髮食物二：鐵質
鐵質參與血紅素形成與氧氣運送，常見來源包括豬肝、豬紅、莧菜等，另外女性容易鐵質不足，建議多補充。
護髮食物三：維他命C
富含維他命C的食物包括番石榴、奇異果、雜莓、橙等，維他命C可幫助植物性鐵的吸收，與鐵質豐富的食物一起吃可增強效果！
護髮食物四：維他命B雜
全穀雜糧、燕麥胚芽、綠色蔬菜等都可以攝取維他命B，高敏敏提醒，如長期飲食過於單一、過度節食等，都會導致營養不均衡，並會反映在頭髮上。
護髮食物五：維他命E
芝麻、堅果、植物油都是維他命E的來源，只要每日食一小碗堅果就能幫日常飲食補充好油脂與營養。
護髮食物六：鋅
鋅與正常生長及蛋白質合成有關，可多食蠔、紅肉及蝦等食物，如缺乏鋅也可能影響正常生長與皮膚及毛髮健康。
護髮食物七：銅
黃豆、可可豆、堅果種子等都含有銅，是人體必需的微量元素之一。
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