白頭髮可以黑回來嗎？營養師分享7種食物維持頭髮健康

隨著年紀增長，難免會長出白頭髮，甚至愈來愈多。不過有營養師提醒，白頭髮不只因年紀而出現，也與營養充足與否有關，因此日常應維持營養均衡，都有助頭髮健康！

護髮食物三：維他命 C 富含維他命C的食物包括番石榴、奇異果、雜莓、橙等，維他命C可幫助植物性鐵的吸收，與鐵質豐富的食物一起吃可增強效果！ 護髮食物四：維他命 B 雜 全穀雜糧、燕麥胚芽、綠色蔬菜等都可以攝取維他命B，高敏敏提醒，如長期飲食過於單一、過度節食等，都會導致營養不均衡，並會反映在頭髮上。

護髮食物五：維他命 E 芝麻、堅果、植物油都是維他命E的來源，只要每日食一小碗堅果就能幫日常飲食補充好油脂與營養。 護髮食物六：鋅 鋅與正常生長及蛋白質合成有關，可多食蠔、紅肉及蝦等食物，如缺乏鋅也可能影響正常生長與皮膚及毛髮健康。 護髮食物七：銅 黃豆、可可豆、堅果種子等都含有銅，是人體必需的微量元素之一。