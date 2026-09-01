控制近視 從小學開始

近視在港情況普遍，不少人的概念仍停留在「只是屈光不正問題」，實際上影響深遠，尤其深近視會增加日後多種不可逆轉眼疾的風險。奧比斯與港大醫學院認為，近視應及早在小學階段作出控制和管理，並推出免費兒童眼科檢查及成人眼科篩查，同時為「2027年兒童近視控制研究」做好準備。 港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任、臨床教授兼楊秉正基金教授(眼科)梁啟信教授表示，近視是因為眼球過長，導致影像聚焦至視網膜之前，令視力不清晰，「50至300度屬輕度近視，300至600度為中度近視，多於600度便算深近視。」中度近視已令青光眼及視網膜病變風險上升，深近視更因眼球結構改變，青光眼、近視性黃斑病變、視網膜脫落及失明的風險顯著增加。

深近視者眼疾風險飆升 港大醫學院研究團隊分析早前舉行的「『視』不宜遲——人工智能ROTA青光眼社區篩查計劃」數據，發現患有近視的年長人士多達44.5%，深近視也有6.7%，均比內地及新加坡同類研究數據為高。梁啟信續指，「他們即使矯正視力之後，深近視患者出現視力受損的比率比非深近視者高出數倍，青光眼比率亦高出近一倍(13.1% vs 6.8%)，表示近視非單純屈光不正，預防須從童年開始，減慢眼軸增長；青光眼初期並無徵狀，深近視者需要針對性篩查。」

控制眼軸生長 現代醫學對於近視控制，已從「配眼鏡睇得清」轉為「控制眼軸生長」，從以減慢加深速度至目標每年0.1毫米以下(近視增長少於約30度)，預防嚴重眼疾。控制近視方法主要有二：其一是低濃度阿托品眼藥水，可刺激鞏膜膠原蛋白增生，強化眼球外殼組織，阻擋眼球拉長。研究證實有效減慢加深達60至70%。其二為離焦眼鏡片，將周邊光線由原本聚焦在視網膜後方改為聚焦於前方，發出停止生長的光學訊號，可預防約3年的近視加深幅度。

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系臨床實務副教授、「2027年兒童近視控制研究」研究員施愷廸醫生指，兩個方法各有優點和要注意的地方，如眼藥水或致輕微畏光，離焦眼鏡片要每天戴足8至12小時，「也可考慮兩者並用，以加強控制近視效果。」 社區眼睛健康篩查 港大醫學院臨床醫學學院眼科學系臨床助理教授、「2027年兒童近視控制研究」首席研究員張秀娟醫生指，「去年港大研究發現5至12歲兒童的近視比率接近40%，逾四分一為中度至深近視。」為了解不同方案的近視控制成效，將於2027年展開為期3年的臨床試驗，比較0.05%阿托品眼藥、離焦眼鏡片，以及兩者聯合治療的效果，並為參與者提供免費近視治療及眼科檢查。