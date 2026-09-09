經常反覆不適 小心身體敲響免疫警號 中醫師教路 : 強免疫、抗病抗疲 關鍵是它！

香港近日天氣反覆，加上生活節奏急促，社區內的呼吸道健康備受關注。面對惡菌活躍度顯著攀升，不少市民的身體長期處於高壓與疲勞狀態，免疫屏障逐漸減弱，特別是上班族以及長幼族群。單靠佩戴口罩等被動防禦措施並不足夠，主動透過日常調理提升身體免疫防線成為當務之急。 惡菌夾擊！一到轉季特別容易「反覆不適」？ 首先，轉季之際加上惡菌持續活躍，即使曾確診或已接種舊疫苗的市民，抗體水平亦已逐漸下滑，導致「二度感染」甚至「三度中招」的個案頻生。

其次是流行病高峰提早殺到，身體容易受到環境轉變的影響。若身體長期處於消耗狀態，日常防禦力減弱，咳嗽、打乞嚏、流鼻水、喉嚨不適等會不停反覆發生，拖慢整體復原節奏。 此外，都市人普遍面臨免疫疲勞與防線失守的問題。面對日常繁重的工作與生活壓力，不少人的身體長期處於高壓與疲勞狀態，一旦捱夜或忙碌過度，健康防線即告崩潰，更容易成為疲勞與季節不適的溫床。 靈芝孢子被譽為「強免疫之王」及早為身體守住防線

要有效建構穩固的健康防線，中醫學強調「預防重於治療」與「扶本固正」的理念。被譽為「強免疫之王」的靈芝孢子，已獲中國《藥典》收載為珍貴中成藥，其活性成分包括靈芝多醣、三萜類、腺苷及多種微量元素，能滋養人體五臟六腑正氣，有效消除體內有害自由基並調節免疫機能。 靈芝多醣︰大補脾肺之氣，強化防禦屏障，達到強免疫、抗病之效 三萜類︰疏肝理氣、氣血調和，實現抗疲與促進身體復原的效果 腺苷︰補心氣、滋心血，有改善睡眠品質及平靜心寧的作用

註冊中醫師曾偉恆指出，靈芝孢子作為靈芝的種子與精華所在，極為珍貴難求，大約需要1,000公斤靈芝才能收集到1公斤靈芝孢子。然而，單靠靈芝孢子功效並不全面，必需加入靈芝子實體﹑舞茸等成份才是發揮最大保健作用，有效做到強免疫﹑抗病抗疲﹑寧神安眠等功效。

243萬+免疫見證 獨家4合1黃金配方 專利低溫酶解技術極速吸收 草姬靈芝孢子開創性地採用「全破壁靈芝孢子」、「靈芝子實體」、「靈芝菌絲體」及藥引「舞茸」的4合1黃金配方，確保整顆靈芝的精華皆可被身體徹底吸收。 當中特別加入了啟動免疫力之門黃金鎖匙—舞茸，其豐富的β-葡聚糖能幫助免疫系統快速對抗外界威脅，並極速放大靈芝孢子的功效。 產品配合低溫酶解專利技術，將豐富氨基酸與靈芝多醣體等活性成分完整保留，人體吸收率高達95%以上，成分濃度比一般靈芝高出75倍，不僅能全面激活免疫防守機制，更能幫助維持心血管健康。

28年信心口碑 超過8成中醫師一致推薦． 作為本地深受信賴的上巿保健品牌，草姬靈芝孢子長達28年來已累積超過243萬+個免疫力見證，獲得超過8成受訪中醫師專業推薦．。產品不僅深受廣大市民歡迎，更獲得郭晉安、沈可欣、楊證樺等多位星級用家一致力推。 在轉季與病毒活躍的關鍵時刻，每天補充優質的靈芝孢子，能幫助身體調理機能、改善睡眠質素並抗衡生活壓力，全方位守護家人與個人的健康防線。 星級夫妻楊證樺、沈可欣嘅真實選擇 楊證樺︰「而家就算連續高壓工作、周圍同事中晒招，我都冇驚過，Keep住食草姬靈芝孢子，令我體質強壯，已經成年都無病無感冒！」

沈可欣︰「食咗草姬靈芝孢子，唔單止可以好快病斷尾，有一兩次想作病，臨瞓前食多 2 粒打底，第 2 日就幫我完全恢復返體力同精神，冇晒事。」

+草姬內部銷售紀錄 中國《藥典》中記載了靈芝：預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，強化人體的免疫力。 ．根據香港醫護市場調查及策劃有限公司於2024年9月，訪問63名中醫師對「草姬靈芝孢子」的意見調查報告所得。 -此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。 ∘產品效果因人而異，並視乎個別情況而定。