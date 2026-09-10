私處保養｜天氣又焗又熱易「妹妹」痕有異味！ 營養師教4招夏日私密處保養

夏天天氣悶熱導致私處感染？有營養師指出，在這種天氣下，很多女生也容易有私密處感染與痕癢的困擾。若在生活中忽視4大不良生活與飲食習慣，更會加劇病情，甚至惹上嚴重感染危機。
私處保養｜天氣又焗又熱易「妹妹」痕有異味！
營養師林俐岑在其Facebook專頁上分享指，高溫、潮濕加上汗水，這樣的環境容易讓壞菌有機可乘。若水分攝取不足或習慣憋尿，私密處的悶脹、搔癢或異味等問題便容易反覆出現。
她分享了自己多年前的經驗，因工作忙碌、行程緊湊而不慎泌尿道感染，讓她深刻體會到這類困擾的難受。此後她調整步調，養成多喝水、補充益生菌的習慣，問題便再也沒有發生。
私處保養｜4招夏日私密處保養
如果想維持私密處的清爽與健康，可以從日常作息與營養補充2方面著手。以下為營養師整理的夏日保養4大面向：
1. 衣著選擇：以透氣通風為原則
應盡量減少穿著緊身牛仔褲、皮褲或塑身衣，改穿寬褲、長裙等較為通風的款式。內褲則建議選擇純棉或排汗透氣材質，以降低摩擦與悶熱感。
2. 清潔方式：溫和適度，避免過度
私密處肌膚屬於弱酸性，日常以溫水沖洗外陰部即可，應避免進行陰道內灌洗，以免破壞菌相平衡。若需使用清潔產品，宜選擇無香精、弱酸性的專用沐浴露。
3. 水分攝取：足量飲水，幫助代謝
每日應至少飲用2000毫升白開水，或依體重計算(每公斤×30至40毫升)。多喝水、多排尿，有助於身體自然代謝，是預防困擾最簡單有效的方法。
4. 飲食調整：低糖飲食，補充好菌
應減少精緻糖分、甜食及含糖飲料的攝取，因高糖環境容易助長壞菌。同時可多攝取富含維他命C及植化素的新鮮蔬果。
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