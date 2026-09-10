私處保養｜天氣又焗又熱易「妹妹」痕有異味！ 營養師教4招夏日私密處保養

夏天天氣悶熱導致私處感染？有營養師指出，在這種天氣下，很多女生也容易有私密處感染與痕癢的困擾。若在生活中忽視4大不良生活與飲食習慣，更會加劇病情，甚至惹上嚴重感染危機。

私處保養｜天氣又焗又熱易「妹妹」痕有異味！

營養師林俐岑在其Facebook專頁上分享指，高溫、潮濕加上汗水，這樣的環境容易讓壞菌有機可乘。若水分攝取不足或習慣憋尿，私密處的悶脹、搔癢或異味等問題便容易反覆出現。

她分享了自己多年前的經驗，因工作忙碌、行程緊湊而不慎泌尿道感染，讓她深刻體會到這類困擾的難受。此後她調整步調，養成多喝水、補充益生菌的習慣，問題便再也沒有發生。