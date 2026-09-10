轉季｜秋風秋雨咳嗽胸悶當小事？ 醫生揭忽視5症狀恐引發心血管危機 5招避開換季危機

忽視轉季天氣引發的小毛病恐致心血管危機？有醫生指出，秋季環境變化對身體造床多方面影響，當中涉及呼吸道、心血管、關節與情緒調節等。醫生提醒，一旦出現咳嗽或胸悶等5大症狀，不要只當成轉季的小病小痛，有可能會引發心血管危機，並教大家5大方法有助避開換季危機。
轉季｜秋風秋雨咳嗽胸悶當小事？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近期開始轉季，門診中有不少患者因關節痠痛、氣喘發作或血壓波動而求醫。有年長的患者描述，每逢降雨降溫，膝蓋便開始痠痛；也有氣喘患者表示，夜間因胸悶咳嗽而驚醒。這些症狀並非單純的「著涼」，而是身體對氣溫、濕度與氣壓變化的生理反應。
對多數人而言，秋季的挑戰往往不是來自「寒冷」本身，而是環境條件的反覆劇烈變動。秋季換季的4大健康壓力源包括：
1. 冷空氣對呼吸道的刺激
氣溫驟降時吸入冷風，易刺激氣管導致痙攣收縮，誘發咳嗽與氣喘發作。乾燥空氣亦會削弱鼻腔黏膜的防禦功能，使過敏性鼻炎的發生頻率增加。
2. 濕度上升助長過敏原滋生
連日降雨使室內濕度升高，為黴菌與塵蟎提供繁殖條件，可能引發打噴嚏、眼睛癢及持續咳嗽。此外，潮濕地面亦增加長輩跌倒的風險。
3. 溫差變化對心血管系統的壓力
氣溫下降促使血管收縮，血壓可能隨之升高。高血壓與心臟病患者，於清晨外出或氣溫驟降時，應留意胸悶、心悸、冒冷汗等徵兆。
4. 日照減少對情緒的影響
日照時間縮短可能影響血清素調節，導致疲倦、情緒低落、嗜睡或食慾改變。此類反應並非「懶惰」，而是身體對日照變化的適應過程。
轉季｜5招避開換季危機
黃醫生指出，若要在秋季做好健康管理，有5大建議：
洋蔥式穿著：重點保護頸部、胸口及足部，減少體溫流失。
控制室內濕度：雨後加強除濕與通風，建議維持濕度在40%至60%之間。
慢性病規律用藥：氣喘及肺部疾病患者，應按時用藥，不宜因症狀暫時緩解而停藥。
預防跌倒：雨天外出應穿著防滑鞋，長輩晨起與外出時動作宜放緩。
接種預防：按時接種流感疫苗，並依醫囑評估其他防護措施。
轉季｜5症狀恐引發心血管危機
若出現以下任一情況，應立即求醫，不宜將其視為「換季小毛病」：
持續胸痛
呼吸急促、喘不過氣
意識混亂
嘴唇發紫或血氧下降
單側手腳無力
秋季的環境變化對身體的影響是多方面的，涉及呼吸道、心血管、關節與情緒調節。透過適當的防護措施與規律的健康管理，有助於平穩度過季節轉換期。