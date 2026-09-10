轉季｜秋風秋雨咳嗽胸悶當小事？ 醫生揭忽視5症狀恐引發心血管危機 5招避開換季危機

忽視轉季天氣引發的小毛病恐致心血管危機？有醫生指出，秋季環境變化對身體造床多方面影響，當中涉及呼吸道、心血管、關節與情緒調節等。醫生提醒，一旦出現咳嗽或胸悶等5大症狀，不要只當成轉季的小病小痛，有可能會引發心血管危機，並教大家5大方法有助避開換季危機。

轉季｜秋風秋雨咳嗽胸悶當小事？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近期開始轉季，門診中有不少患者因關節痠痛、氣喘發作或血壓波動而求醫。有年長的患者描述，每逢降雨降溫，膝蓋便開始痠痛；也有氣喘患者表示，夜間因胸悶咳嗽而驚醒。這些症狀並非單純的「著涼」，而是身體對氣溫、濕度與氣壓變化的生理反應。

對多數人而言，秋季的挑戰往往不是來自「寒冷」本身，而是環境條件的反覆劇烈變動。秋季換季的4大健康壓力源包括：

1. 冷空氣對呼吸道的刺激