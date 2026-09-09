癌症藥物｜資助癌患北上買藥 名額60人現正接受申請

患癌對不少家庭而言是沉重打擊，也對患者的身心靈，甚至經濟上也會構成極大壓力。55歲鍾女士自2017年起患上肺癌，至2024年再度復發，並已屬晚期，開初於私家醫院求醫，惟標靶藥藥費約需3萬元一個月，一度想放棄治療，徬徨之際得癌症資訊網慈善基金資助，才成功過度難關。

同時提供跨境陪診支援

癌症資訊網慈善基金今日宣布，獲嘉里集團郭氏基金會及周大福醫療基金捐助，推出「港區病人癌症藥物資助計劃2.0」，為合資格的本港癌症患者提供關鍵的藥物資助及跨境陪診支援，切實減輕其沉重的醫療經濟及心理負擔。

癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟指，許多新一代癌症標靶藥物費用高昂，對一般家庭造成極大經濟壓力，雖然到內地購買藥物有一定風險，但由於藥價較香港便宜很多，可解決燃眉之急，資金有限下亦可令更多人受惠。他認為資助計劃和跨境購買癌症藥物只是一個過渡橋樑，冀未來可獲政府和社會各界協調和支持，令病人可留港治療，亦可負擔癌症藥物的費用。