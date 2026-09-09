癌症藥物｜資助癌患北上買藥 名額60人現正接受申請

患癌對不少家庭而言是沉重打擊，也對患者的身心靈，甚至經濟上也會構成極大壓力。55歲鍾女士自2017年起患上肺癌，至2024年再度復發，並已屬晚期，開初於私家醫院求醫，惟標靶藥藥費約需3萬元一個月，一度想放棄治療，徬徨之際得癌症資訊網慈善基金資助，才成功過度難關。
同時提供跨境陪診支援
癌症資訊網慈善基金今日宣布，獲嘉里集團郭氏基金會及周大福醫療基金捐助，推出「港區病人癌症藥物資助計劃2.0」，為合資格的本港癌症患者提供關鍵的藥物資助及跨境陪診支援，切實減輕其沉重的醫療經濟及心理負擔。
癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟指，許多新一代癌症標靶藥物費用高昂，對一般家庭造成極大經濟壓力，雖然到內地購買藥物有一定風險，但由於藥價較香港便宜很多，可解決燃眉之急，資金有限下亦可令更多人受惠。他認為資助計劃和跨境購買癌症藥物只是一個過渡橋樑，冀未來可獲政府和社會各界協調和支持，令病人可留港治療，亦可負擔癌症藥物的費用。
先導計劃成功惠及55人
癌症資訊網慈善基金於2024年已推出港區病人癌症藥物資助計劃先導計劃，共55名癌症病人受惠，也提供每周陪診服務；而2.0計劃預計幫助60名病人，每月資助上限不變($5,400)，但就由資助一款藥物改為金額內不限種類及數量，也新增了義工心理紓緩及工作坊。
港區病人癌症藥物資助計劃2.0
申請資格：
持有香港永久居民身份證；
正在醫院管理局腫瘤科接受治療的癌症病人；
申請者必須持有香港註冊腫瘤科專科醫生發出醫生證明書；
未有受惠於其他藥物經濟援助，例如：撒瑪利亞基金及關愛基金醫療援助計劃等(申請人如有醫療保險，應先向保險公司申請賠償)；以及
需通過經濟審查
申請日期：2026年9月1日至2027年1月31日(額滿即止)
查詢及預約熱線：whatsApp 6859 9640
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