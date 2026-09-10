醫sick醫識｜白內障年輕化 40歲已高危 (有片)

白內障是全球首位致盲眼疾，但好消息是，它是少數可以「逆轉」的失明原因。一次微創手術便能重獲清晰視力。眼科專科醫生邱健指出，「白內障雖傳統上被視為長者疾病，但在香港卻有明顯年輕化趨勢，不論是深近視、紫外線還是糖尿病，其實都會增加患白內障的風險。40歲以上港人風險已開始提高，若發現近視度數持續加深、老花突然好轉、色彩變得暗淡或視物出現重影，應盡早檢查，切勿拖延至『熟了』才做手術。」

4大早期症狀

很多人以為白內障等於「完全看不見」，邱健糾正解釋，「白內障最早期的徵兆其實是度數變化。如果近視度數不斷增加及發現老花眼似乎好轉，這是因為近視加深抵銷了老花，使人閱讀近物時突然不需要佩戴老花眼鏡。」其他早期症狀包括色彩變得暗淡、視物出現重影，以及在光線不足時視線模糊。邱健強調，這些變化並非「好轉」，而是晶狀體開始混濁的訊號。