醫sick醫識｜白內障年輕化 40歲已高危 (有片)

白內障是全球首位致盲眼疾，但好消息是，它是少數可以「逆轉」的失明原因。一次微創手術便能重獲清晰視力。眼科專科醫生邱健指出，「白內障雖傳統上被視為長者疾病，但在香港卻有明顯年輕化趨勢，不論是深近視、紫外線還是糖尿病，其實都會增加患白內障的風險。40歲以上港人風險已開始提高，若發現近視度數持續加深、老花突然好轉、色彩變得暗淡或視物出現重影，應盡早檢查，切勿拖延至『熟了』才做手術。」
4大早期症狀
很多人以為白內障等於「完全看不見」，邱健糾正解釋，「白內障最早期的徵兆其實是度數變化。如果近視度數不斷增加及發現老花眼似乎好轉，這是因為近視加深抵銷了老花，使人閱讀近物時突然不需要佩戴老花眼鏡。」其他早期症狀包括色彩變得暗淡、視物出現重影，以及在光線不足時視線模糊。邱健強調，這些變化並非「好轉」，而是晶狀體開始混濁的訊號。
年輕化3大原因
邱健分析，白內障年輕化的趨勢或與香港人生活模式有關。港人工作繁忙、休息不足，以及糖尿病患者人數增加；且隨著電腦產品使用率加高，大家會更加注意眼部健康，而找醫生或驗光師愈來愈容易，引致更多人能夠察覺到有白內障。」他補充，曾遇過最年輕的患者僅十幾歲，原因與長期使用類固醇治療濕疹有關。此外，眼部創傷、遺傳因素，甚至嬰兒在母體內受感染，都可導致先天性白內障。他強調，「白內障確實是不分年齡的。」
拖延可致急性青光眼
白內障雖不致命，但延誤處理可引發嚴重併發症。邱健警告，「若白內障拖延過久，可能會引發青光眼或虹膜炎，甚至會突然劇痛。」他提醒，若眼睛突然通紅、疼痛，或看見彩虹圈(虹視)，必須立即前往急症室。在香港，因白內障延誤致盲的情況雖罕見，但一旦引發急性青光眼且未及時就醫，視力損傷將不可逆轉。
微創手術15分鐘完成
不少人聽到眼科手術便害怕。邱健指出，現今白內障手術已與上一代完全不同。「以前需要切開一個12毫米的傷口，術後可能要縫合5至7針，手術後不能低頭、不能咳嗽。但現在大部分白內障手術已不需要打針麻醉，只須滴眼藥水進行表面麻醉即可，傷口僅約2.2毫米，九成以上術後都不需要縫針。」整個手術約15至20分鐘，病人上午手術，下午已可回家休息。
單焦點至多功能任選
白內障手術中，醫生會移除混濁的晶狀體，再植入人工晶體。邱健解釋，人工晶體有多種選擇，「基本單焦點晶體可矯正近視或遠視，之後再佩戴眼鏡即可；但若不想戴眼鏡，可選擇高端的多功能晶體，同時矯正近視、遠視、老花和散光，獲得無障礙視力。」患者可按個人生活習慣和需要，與醫生商討最合適的方案。