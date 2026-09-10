攝取咖啡因 有助提升健身力量表現？

咖啡因有提神作用，也可提升專注力，對於部分運動帶來好處。而針對力量表現，最近亦有研究指出，健身前攝取咖啡因能夠提升表現，惟要小心耐受性問題，以及太高劑量咖啡因帶來的副作用。

有關研究採取四盲測試，參與者、實驗操作員、數據統計分析人員以及結果評估人員，皆不知道誰攝取了咖啡因或安慰劑，藉此完全排除人為的主觀偏見與心理暗示。15位有比賽經驗的男性健力選手，將進行兩次力量測試，一次攝取高劑量咖啡因(每公斤體重8毫克)，一次攝取安慰劑，在1RM的40%、60%、80%、90%共4種重量強度下進行深蹲(Squat)與硬舉(Deadlift)測試，並記錄槓鈴移動速度、平均功率輸出、槓鈴移動速度衰減幅度，以及主觀疲勞程度(RPE)。

表現提升顯著

研究結果顯示，咖啡因對深蹲的效果非常顯著，4項測試都有正面結果，尤其中高重量的優勢更明顯，說明神經傳遞效率提升，也延緩了神經疲勞；硬舉表現亦有提升，幅度相對較溫和。

惟要留意，每公斤體重8毫克咖啡因屬於相當高劑量，以80公斤男性為例，相等於640 毫克咖啡因，即6至7份濃縮咖啡，可能帶來心悸、胃腸不適、手震，並嚴重影響睡眠與恢復。另一方面，即使沒有副作用問題，每日均攝取高劑量咖啡因的話，身體或會產生耐受性，需要更多咖啡因才有相同表現提升的效果。