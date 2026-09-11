甜飲不只熱量高 研究揭果糖或促使小腸多吸油脂令人肥胖

別以為含糖飲料只是熱量較高，糖分太多或許帶來一些難以想像的影響。美國有研究發現，果糖進入小腸後的代謝反應，可能進一步促使身體吸收食物中的脂肪，揭示高果糖玉米糖漿與肥胖之間的另一個關係。

該項由美國加州大學爾灣分校主導的研究，利用經基因改造的小鼠進行實驗，發現阻斷小腸代謝果糖的能力後，小鼠攝取高劑量高果糖玉米糖漿，體重和脂肪增加幅度都顯著較小，胰島素敏感度也較佳。

果糖促進乳糜管生長

進一步分析顯示，果糖在小腸代謝時會改變腸道菌相並連帶影響巨噬細胞，進而促使負責吸收脂肪的微小淋巴管「乳糜管」(lacteals)生長。反之，若小鼠缺乏代謝果糖的關鍵酵素時，迴腸乳糜管會縮短，脂肪吸收量也隨之下降，部分食物脂肪則經糞便排出。後續腸道菌移植實驗，也支持腸道菌相參與這條代謝鏈。有關研究已刊載於《Science Advances》。

減少攝取含糖飲料

研究人員指出，目前證據只來自己小鼠實驗，不能直接推論人體也會出現相同程度的脂肪吸收變化，公眾也不應自行使用抑制果糖代謝的藥物。未來仍需更多實驗以確定人體是否有同樣機制，但減少含糖飲料及高果糖糖漿攝取則肯定對健康有幫助。