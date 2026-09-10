港大揭長效抗思覺失調針劑 降躁鬱症及老年思覺失調症患者復發率

香港人口中大約有1%患有思覺失調，但嚴重精神疾病的患者普遍存在服藥依從性差的問題，都會增加復發風險。香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系研究團隊發現，相比於口服抗思覺失調藥物，長效抗思覺失調針劑治療效果更佳，65歲或以上的思覺失調症患者中，可減少29%與復發相關的入院率。研究結果已發表於醫學期刊《刺針精神病學》(The Lancet Psychiatry)和《美國精神病學雜誌》(The American Journal of Psychiatry)。

研究團隊利用醫院管理局的全港電子健康紀錄資料庫，識別出4,696名老年思覺失調症患者和2,086名躁鬱症患者，比較長效針劑及口服抗思覺失調藥物對患者的影響。結果發現，相比於口服抗思覺失調藥物，使用長效針劑的患者思覺失調相關住院率降低29%，全因死亡率降低77%，研究並未發現兩組患者在嚴重不良反應方面有顯著差異，包括心血管疾病相關住院、急性肝損傷及急性腎損傷。此外，研究發現長效針劑會增加錐體外徑症狀的風險，但這僅限於第一代長效針劑。

躁鬱症效果相若

躁鬱症患者方面亦出現類似結果，使用長效針劑較口服藥物降低精神科相關住院率33%，且未增加非精神科及心血管疾病相關住院的風險。此外，使用長效針劑的患者在治療首90天內出現錐體外徑症狀的機率高出近三倍，但在用藥 90 天後無顯著差異。

研究亦發現，愈早期用長效針劑療效更佳，相對於較遲使用長效針劑的患者，在首次確診思覺失調症或躁鬱症兩年內開始使用，其住院次數及臨床併發症均較少。