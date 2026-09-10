男性減重點解會停滯不前？研究揭2大心理障礙 「當成挑戰」接受程度可能更高

不少人為了控制體重嘗試調整飲食內容，但這件事對男性而言，可能不像女性來得順利。一項研究發現，部分男性易將飲食調控與「犧牲喜愛的食物」連結在一起，也有人將此舉視為女性為主的話題，參與相關討論時也會感到不自在，因而降低參與減重計畫的意願。研究團隊認為，若能淡化減肥帶來的限制感，將其定位為一項個人目標挑戰，在計劃初期適度加入獎勵機制，並於過程中加入一定程度的競爭元素，可能讓男性更願意踏上瘦身之旅。

害怕限制感 男性聽到飲食調控就想到節食 《紐約郵報》(New York Post)報道，這項於今年8月26日刊登於《公共科學圖書館：綜合》(PLOS ONE)的研究，是由英國研究團隊針對24名體重過重的30歲以上男性進行調查，受試者過去曾嘗試減重，或正準備在近期減重。研究共同主要作者賈斯汀羅伯茲(Justin Roberts)表示，研究目的是希望了解成年男性如何看待減重，並了解他們在減重過程中的動力來源為何。 研究發現，不少男性一提到與減肥有關的飲食調控，便擔憂可能須放棄自己喜歡的食物，及嚴格把關哪些東西可吃、哪些不能吃，也因此不願投入一項自認需要做出重大犧牲的計劃。一名受試者便形容，飲食調控是一個非常負面的詞，因為只要提到這個行為，大家馬上想到的就是生活習慣要備受約束。

減肥被視為「女性話題」 部分男性參與討論感到難為情 除了對飲食調控的抗拒，研究也發現，部分受試男性認為減肥主要是女性討論或進行的活動。他們認為，與飲食調控有關的話題主要由女性主導，尤其常見於報章雜誌及社群媒體；研究論文也引用過去文獻指出，女性相較男性更常討論及參與減重計劃，而部分受試男性表示，自己若參與相關話題會感到難為情。

減肥變成挑戰活動接受度可能不同 伴侶支持也是助力 不過，研究發現，男性若能在減肥過程中得到伴侶的協助與支持，可能成為他們持續下去的重要動力。部分受試者分享自身經驗時提到，妻子或伴侶在飲食控制方面較有知識或經驗，也會協助安排飲食，其中一名受試者便表示，「對我來說，最重要的是有妻子的支持，如果沒有她，我就做不到。」 此外，研究團隊認為，若在減肥計劃初期搭配獎勵機制，並加入一定程度與體態改善有關的社交競爭，例如透過運動或力量、耐力等體能挑戰增加參與動機，同時避免使用「節食(diets)」或「正在節食(dieting)」等易讓人聯想到行為約束的詞彙，改將減肥定位為一項個人目標挑戰，可能有助於提高男性對減重計劃的接受度。其他研究也曾發現，若將減重重新理解為一種新的生活方式，而非充滿剝奪感的行為，可能有助於受試者達成目標，也能讓減肥過程較不沉重。