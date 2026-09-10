牙周病都可以箍牙？牙醫籲先控制牙周發炎 避開惡化風險仍可矯正

徐儷芳牙醫提醒，若發現牙齦，出現反覆流血、牙齒鬆動、牙縫變大或牙齒逐漸位移等異常情形，切勿誤以為只能拔牙，也不應急於尋求快速矯正。

許多人面臨牙齒逐漸鬆動、牙縫愈來愈大等窘境，常誤以為只能拔除重建，再也無法接受齒顎矯正。新竹臺大分院牙科部齒顎矯正科徐儷芳牙醫表示，牙周病並非矯正治療的絕對禁忌。臨床上面對有美觀或功能需求的成人患者，只要牙周發炎狀態獲得妥善控制，多數人仍有機會透過跨科整合，評估進一步接受矯正療程。真正的關鍵在於治療順序，必須遵循先穩定牙周再移動牙齒的原則。

50多歲的張先生長期受牙周病所苦，發現下排前牙逐漸位移鬆動，齒縫變大不僅影響日常咀嚼，更讓他不敢開口微笑。患者原以為鬆動的牙齒，只能面臨拔除命運，經新竹臺大分院牙周病科團隊介入處置，牙周發炎狀況獲得控制後，便轉介至齒顎矯正科。歷經一年多的跨科合作療程，患者的牙周健康與咬合功能有所改善，牙齒排列狀況亦有所改變，保留了原本擔憂需拔除的自然牙。

成年人因口腔功能需求，接受矯正的比例增加，牙周病也是常見的口腔問題。徐儷芳牙醫指出，牙齒移動需仰賴健康的牙周組織，作為支撐基礎。若牙周仍處於發炎狀態，便貿然進行矯正，不僅難以達到預期目標，更可能加速齒槽骨流失，導致牙周狀況持續惡化。

牙醫在展開矯正前，會嚴格確認患者的牙菌斑控制、牙齦出血情形及牙周囊袋深度等指標，達到穩定的治療標準後，才會規劃後續療程。