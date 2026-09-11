45歲男長期頭痛竟然係高血壓！體檢一度「上壓150」醫生：冇症狀都不容忽視

一名45歲的王先生，長期飽受頭痛所苦，直到公司體檢發現血壓的收縮壓數值高達150mmHg，就醫才發現罹患高血壓。台北慈濟醫院心臟血管科醫生劉冠良評估患者年紀較輕，且不希望長期服用多種降血壓藥物，因此先接受藥物控制，待狀況回穩，再評估接受腎動脈交感神經阻斷術。術後原本使用的2種降壓藥減為1種，且每次服用半顆，擺脫「藥煲」命運，困擾的頭痛也獲得改善。

高血壓初期症狀難辨 別因沒不適就忽略 劉冠良醫生指出，高血壓是常見的慢性疾病，但初期往往沒有明顯症狀，不少患者即使血壓偏高仍無不適，容易因此忽略。 家族遺傳、肥胖、長期酗酒與久坐等，皆為高血壓高危因素。劉冠良醫生表示，若血壓長期控制不佳，可能造成血管彈性變差及動脈硬化，增加心肌梗塞、中風、心臟衰竭、腎衰竭等疾病風險。大眾也要留意居家血壓與醫療院所量測結果可能不同，部分人因就醫緊張出現「白袍高血壓」，因此不能只依單次測量結果判斷。

腎動脈交感神經阻斷術 藉抑制交感神經助降血壓 在治療方面，劉冠良醫生解釋，腎動脈外側分布許多交感神經，當交感神經過度活躍，可能促使腎臟釋放腎素、醛固酮，增加鈉水滯留，同時造成血管收縮，使血壓升高。所謂的「腎動脈交感神經阻斷術」，是從鼠蹊部或手腕穿刺，將導管送至腎動脈，再以低能量射頻或超聲波，隔著血管壁作用於周邊交感神經纖維，作為降血壓的輔助治療。 劉冠良醫生提醒，腎動脈交感神經阻斷術並非所有高血壓患者都適合，過去主要考量使用3種以上降壓藥仍控制不佳，或無法耐受藥物副作用者；目前對於年輕、用藥接受度較低的患者，也可能在飲食、運動及藥物治療之外，經醫生評估後討論是否適用。至於術後能否減少藥量或停藥，還是得依個人血壓及病況持續評估，患者不可自行停藥或減量。

居家量血壓掌握「 722 」原則 持續偏高應及早就醫 劉冠良醫生提醒，預防及控制高血壓仍應從生活習慣與規律監測做起，可依「722」原則進行居家血壓量測，也就是連續7天、每天早晚各量1個時段、每次量2遍，量測時保持坐姿放鬆、雙腳平放，並讓壓脈帶與心臟同高。若發現血壓持續偏高，應及早就醫確認病因，避免因沒有症狀而延誤病情。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】