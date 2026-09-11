處理業務力不從心！揪出輕度阿茲海默症 醫生解說治療與早期護理

80歲高階主管張先生過去俐落掌管公司業務，近年出現記憶力衰退與處理業務力不從心狀況。經羅東博愛醫院失智共同照護中心主任劉競雄醫生評估，確診為輕度阿茲海默症。張先生接受單株抗體藥物治療歷經約10個月療程，家屬觀察其在專注力及參與公司營運細節上呈現部分改變，重新調整生活步調。
單株抗體標靶新藥 影響類澱粉蛋白
劉競雄主任說明，傳統失智症口服藥物屬症狀治療，主要活絡腦細胞間神經傳導。單株抗體藥物屬標靶治療，機制為結合大腦毒性類澱粉蛋白，並啟動免疫系統清除。個案接受半年療程後，腦內類澱粉蛋白沉積指標由118.2降至6.3。
及早發現堆積風險 抽血檢測成輔助工具
家屬發現病人重複提問頻率出現差異，該機轉提供輕度阿茲海默症早期介入選擇。劉競雄主任表示，過去確認大腦類澱粉蛋白堆積，需仰賴高單價正子攝影，如今可透過p-Tau217抽血檢測作為精準輔助工具。當腦神經元受損時，會釋放磷酸化濤蛋白至血液，抽血即可初步評估風險。檢測數值偏低，可評估免去進一步檢查；數值升高則安排正子攝影確診，降低早期診斷檢測門檻。
反覆提問、常找不到東西別忽視 出現記憶與生活能力變化應及早就醫
羅東博愛醫院神經內科主任曾弘斌醫生提醒，發現家人常找不到東西、反覆提問或處理事務能力下降，務必及早就醫。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】
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