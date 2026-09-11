處理業務力不從心！揪出輕度阿茲海默症 醫生解說治療與早期護理

80歲高階主管張先生過去俐落掌管公司業務，近年出現記憶力衰退與處理業務力不從心狀況。經羅東博愛醫院失智共同照護中心主任劉競雄醫生評估，確診為輕度阿茲海默症。張先生接受單株抗體藥物治療歷經約10個月療程，家屬觀察其在專注力及參與公司營運細節上呈現部分改變，重新調整生活步調。