梨型肥胖｜中女易有梨型肥胖及婦科問題？原來是荷爾蒙偷偷作怪！

不少女性都有梨型肥胖的問題，明明上身纖細，但脂肪主要囤積在腰部以下，如臀部、大腿與下腹部等，但原來這除了與遺傳及生活習慣相關外，也可能與荷爾蒙有關。
梨型肥胖｜雌激素過高或是元兇？
台灣家庭醫學科醫生李思賢在Facebook上分享，指梨型肥胖，或出現明顯的婦科問題，其實都很有可能是因雌激素過高而造成的。雌激素及黃體素對於女性來說非常重要，都由卵巢分泌並影響經期到孕期的不同階段。
但當兩者出現失衡，即雌激素相對於黃體素較高時，就可能出現不同症狀，包括水腫、體重增加，尤其是下半身肥胖等，也會出現經期紊亂、經痛、乳房脹痛及子宮內膜異位等婦科症狀。另外，雌激素也會增加女性患乳癌的風險。
梨型肥胖｜更年期加劇問題！
李思賢指，接近更年期的女性由於卵巢分泌黃體素的能力減弱，而雌激素的分泌雖然會減弱，但比例上仍相對高，加上脂肪細胞本身也會分泌雌激素，這種額外的雌激素來源會令脂肪更加容易囤積在臀部及大腿，形成梨形身材。
如再加上長期在高壓下生活及工作，高壓狀態會導致皮質醇(壓力荷爾蒙)大量分泌，壓制黃體素的分泌，令其與雌激素的比例更加失衡，加劇脂肪堆積的問題
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