梨型肥胖｜中女易有梨型肥胖及婦科問題？原來是荷爾蒙偷偷作怪！

不少女性都有梨型肥胖的問題，明明上身纖細，但脂肪主要囤積在腰部以下，如臀部、大腿與下腹部等，但原來這除了與遺傳及生活習慣相關外，也可能與荷爾蒙有關。

梨型肥胖｜雌激素過高或是元兇？

台灣家庭醫學科醫生李思賢在Facebook上分享，指梨型肥胖，或出現明顯的婦科問題，其實都很有可能是因雌激素過高而造成的。雌激素及黃體素對於女性來說非常重要，都由卵巢分泌並影響經期到孕期的不同階段。

但當兩者出現失衡，即雌激素相對於黃體素較高時，就可能出現不同症狀，包括水腫、體重增加，尤其是下半身肥胖等，也會出現經期紊亂、經痛、乳房脹痛及子宮內膜異位等婦科症狀。另外，雌激素也會增加女性患乳癌的風險。