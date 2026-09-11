咖啡｜擺脫咖啡續命！唔靠咖啡都可以有好精神？營養師教3大習慣改善疲勞全日精神

每天都要依賴咖啡提神？有營養師指出，很多人習慣需要喝咖啡維持好精神，但其實不需要依賴咖啡恢可以保持精神狀態穩定。營養師教3大習慣，有助改善疲勞並全日精神。

咖啡｜3大習慣改善疲勞全日精神 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，若不想再依賴咖啡提神、陷入昏沉與咖啡因的循環，可以先從以下3個日常習慣開始調整。 1. 早餐攝取優質蛋白質 透過咖啡提振精神，效果往往無法持久。進食早餐時優先攝取蛋白質，有助於減緩消化速度、穩定血糖，以免上午精神時好時壞，也較不容易在中午前就感到疲倦。

建議：早餐可選擇蛋、豆漿或乳酪，更有助於維持長期的精神狀態。 2. 每日補充足夠水分 身體只要輕微缺水，就可能影響專注力、思考速度與精神狀態。大腦約有70%以上是水分，當水分不足時，身體運作效率也會跟著下降，容易出現疲倦、注意力渙散，甚至誤以為自己只是睡眠不足。

建議：別等到口渴才喝，也不宜一次大量灌飲，分次補充效果更好。 3. 起床後不要先滑手機 起床後先接觸陽光，有助於調節生理時鐘，讓身體知道「現在是白天」，幫助大腦更快進入清醒狀態。相較之下，一起床就滑手機，不但容易分散注意力，也可能打亂原本的晨間節奏，讓精神恢復得更慢、更容易昏沉。

建議：起床不要馬上看藍光，先讓自己接觸陽光。 營養師高敏敏指，覺得累的時候，先別急著續咖啡。把身體需要的基本條件顧好。