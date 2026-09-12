中暑｜冇太陽就落雨天氣都會中暑？醫生揭出現4大警號需叫救護車 3招悶熱天氣下保命

沒有太陽不等於沒有中暑危機。有醫生指出，最近開始入秋的天氣可能太陽不常見，而且頻頻下雨，但這種天氣下可能中暑的風險更高。醫生提醒，一旦身體出現4大警號，應及時救護車求醫。另外，有3種在悶熱天氣下的保命方法推介。

中暑｜5大症狀恐是熱傷害 黃醫生指出，這種情況是「蒸籠效應」，人體原本依靠汗水蒸發來散熱，但當環境濕度過高，汗液難以蒸發，即使不斷冒汗，身體也無法真正降溫。此時，體內會啟動一連串代償反應： 心跳加快：將更多血液送往皮膚以協助散熱 大量流汗：水分與鹽分持續流失 頭暈、頭痛、噁心、全身無力 注意力下降、反應遲鈍、情緒煩躁 嚴重時可能抽筋、站不穩或昏倒 這些並非單純「天氣悶導致心情不好」，而可能是熱傷害正在逼近。

中暑｜4大警號需叫救護車 黃醫生提醒，最危險的判斷依據，不是「有沒有流汗」，也不只是體溫是否超過40°C，而是意識是否開始改變。若發現有人出現以下情況，應高度懷疑嚴重熱傷害，立即撥打999： 說話顛三倒四、反應異常

走路搖晃、失去方向感

昏倒、抽搐或叫不醒

呼吸困難或持續胸痛 需特別注意的是，熱中暑患者仍可能大量流汗，不應等到「皮膚乾燥無汗」才求救。美國CDC指出，意識混亂、言語不清、昏迷及抽搐均為熱中暑的重要警訊。 在救護人員到場前，應立即將患者移至陰涼或冷氣處，解開多餘衣物，以冷水濕潤皮膚並持續搧風，並冰敷頸部、腋下及鼠蹊部。若患者意識不清，切勿強行灌水，以免嗆咳。

中暑｜3招悶熱天氣下保命 黃醫生指出，在悶熱天氣的自我保護3大原則如下 不只看有沒有太陽：也要留意氣溫、濕度與體感溫度。 主動補水、適度休息：長時間工作或大量流汗者，才需考慮補充電解質。 高風險族群更需提早因應：老人、幼童、心肺疾病患者、服用利尿劑者及戶外工作者，應更早降溫、更早休息。 世界衛生組織指出，高濕度會降低汗液蒸發，削弱人體散熱能力。夏季真正的危險，不一定是烈日暴曬，而是明明汗流浹背，身體的熱卻無法散去。當你汗流浹背，卻愈來愈頭暈、心悸、無力，，有可能是身體正在發出警報。