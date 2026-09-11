心臟病｜中醫籲留意三條皺紋 或心臟病警號 日常護心靠兩穴位

心臟病是本港致命率最高的疾病之一，但不少患者至症狀發作才知自己患病，除了看西醫，有中醫師建議可多觀察臉部特徵，留意自己是否有患心臟病的風險，平日也可按摩穴位有助經絡循環，保養護心。

心臟病｜心主血脈

台灣中醫師黃千瑞指，中醫認為心主血脈，人的氣血足夠與否會透過臉部的神情氣色散發出來，因此望診面相可觀察心血系統的好壞及心臟功能的穩定性，但雖與心血管疾病有關，但中醫不會只以此作準。

中醫也會問診，了解患者是否有出現胸悶、心悸、心臟抽痛或呼吸不暢等症狀，也會了解患者本身有否三高問題，以了解患者的身體狀況。