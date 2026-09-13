食物中毒｜知名餐飲爆中毒事件！在家煮飯都隨時引發危機？營養師教掌握5大守則保平安

近期食物中毒事件接連發生。油麻地一間酒店自助餐群組持續擴大，累計14人出現腸胃不適；廣州一間大家樂門店亦疑因蛋炒飯受污染，導致14人不適，其中12人送院，有兒童病情危重。以為不外出進食就一定安全又健康？有營養師分享指，食品安全風險不限於外食，居家烹調同樣不可輕忽，並教大家5大守則保平安。
食物中毒｜在家煮飯都隨時引發危機？
營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，新聞中食物中毒事件頻頻出現，不少人開始擔心出外進食變得更危險了，但即使在家自行烹調，同樣存在食物中毒的風險。在家也可能中招的原因是：
放涼再冰：食物置於20°C至50°C的危險溫度帶，細菌繁殖最快，若放超過1至2小時，風險大幅上升。
交叉污染：切過生肉的刀、砧板未清洗乾淨又用於切水果，或冰箱內生肉血水滴到熟食，細菌便會轉移。
食物中毒｜掌握5大守則保平安
營養師徐慈家提醒，在家烹調時，要遵守食安5大守則：
Clean：要洗手。料理前後均應洗手，碰觸生肉、蛋殼後更要注意。有傷口應包紮並戴手套。
Fresh：要新鮮。食材應新鮮，用水要乾淨，避免生飲山泉水或來源不明的水。
Separate：生熟要分開。刀具、砧板分開使用；冰箱存放採「熟上生下」原則，避免交叉污染。
Cook：徹底加熱。食物中心溫度需達75°C以上，至少維持30秒。
Temperature：低溫儲存。冷藏應低於7°C(建議低於5°C)，熱食應高於60°C。熱菜不燙手時即可冷藏，不必等完全放涼，以免細菌孳生。
營養師提醒，冰箱並非保險箱，只能延緩細菌生長，無法殺菌。真正的關鍵在於每日的處理方式。落實這些習慣，廚房才能成為真正安全的地方。
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