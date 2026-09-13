食物中毒｜知名餐飲爆中毒事件！在家煮飯都隨時引發危機？營養師教掌握5大守則保平安

近期食物中毒事件接連發生。油麻地一間酒店自助餐群組持續擴大，累計14人出現腸胃不適；廣州一間大家樂門店亦疑因蛋炒飯受污染，導致14人不適，其中12人送院，有兒童病情危重。以為不外出進食就一定安全又健康？有營養師分享指，食品安全風險不限於外食，居家烹調同樣不可輕忽，並教大家5大守則保平安。