壽司郎卡路里｜營養師教你4招減熱量 食壽司都可以健康 一餐減500卡路里

壽司郎在時下年輕人間非常熱門，更被稱為後生仔的「茶樓」。有營養師分享，食壽司除了開心，也可以食得非常健康！
註冊營養師Gloria在Facebook上分享4招，只要乖乖跟隨，就可以將一餐的卡路里大減550卡！
壽司郎減熱量第一招：減少魚腩
大拖羅一件就有72卡路里，而吞拿魚赤身連飯只有39卡路里，因此選吞拿魚赤身棄大拖較為健康。Gloria指，雖然魚脂有益心臟健康，但都會增加體脂。
壽司郎減熱量第二招：減少醬料
不少人愛食的醬汁火炙三文魚一件就有70卡路里，比一般三文魚高50%熱量，不過如果真的非常想食，建議可自己將醬料減半，減少熱量吸收。
壽司郎減熱量第三招：充足蛋白質
食壽司時也要記得補充足夠的蛋白質，例如可以食一個茶碗蒸，再飲杯熱茶暖暖胃，也可以增加飽肚感！
壽司郎減熱量第四招：充足纖維
食飯時一定要有足夠的蔬菜水果，減慢壽司飯吸收，及血糖上升。Gloria解釋，血糖上升會刺激胰島素去降低血糖，導致身體很快就會感到肚餓，建議可在每餐加入芒果、枝豆、青瓜等，令血糖更平穩。
Gloria強調，控制體重不是要戒澱粉質，而是要識選擇及配搭，才可輕鬆控制體重，但偶爾食幾件比較高脂，但好味的選擇也是可以的！咁不如一齊食個壽司郎先囉！
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