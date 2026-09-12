醫學新發現 海馬迴新生神經元 可能成為抗抑鬱關鍵

大腦中數以億計的神經元大多在胎兒發育期間已成形，但成人的海馬迴仍會持續產生小量新的神經元。有研究發現這種有限的成人神經新生，也就是產生新神經元的過程，可能在對抗抑鬱症方面扮演重要角色。

神經新生陷入停滯

該項發表在《Nature Medicine》的研究，將抑鬱症的研究焦點放在海馬迴上。海馬迴是大腦負責情節記憶及對環境產生情緒反應的重要區域，也是成大腦中少數仍會產生新神經元的部位之一，而它亦所參與的模式分離能力，幫助人避免將事件與過去發生不愉快的事件混在一起。

團隊分析50萬個腦細胞，由抑鬱症患者及普通人在死後捐出。結果發現，重度抑鬱症成人的神經新生陷入停滯，並對模式分離有一定影響。