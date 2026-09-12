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健康
出版：2026-Sep-12 11:30
更新：2026-Sep-12 11:30

醫學新發現 海馬迴新生神經元 可能成為抗抑鬱關鍵

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醫學新發現 海馬迴新生神經元 可能成為抗抑鬱關鍵

醫學新發現 海馬迴新生神經元 可能成為抗抑鬱關鍵

大腦中數以億計的神經元大多在胎兒發育期間已成形，但成人的海馬迴仍會持續產生小量新的神經元。有研究發現這種有限的成人神經新生，也就是產生新神經元的過程，可能在對抗抑鬱症方面扮演重要角色。

神經新生陷入停滯

該項發表在《Nature Medicine》的研究，將抑鬱症的研究焦點放在海馬迴上。海馬迴是大腦負責情節記憶及對環境產生情緒反應的重要區域，也是成大腦中少數仍會產生新神經元的部位之一，而它亦所參與的模式分離能力，幫助人避免將事件與過去發生不愉快的事件混在一起。

團隊分析50萬個腦細胞，由抑鬱症患者及普通人在死後捐出。結果發現，重度抑鬱症成人的神經新生陷入停滯，並對模式分離有一定影響。

情緒病｜抑鬱症症狀、焦慮症症狀？疫情誘發情緒病？解構情緒病成因、高危一族 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫

重啟神經新生

研究人員指出，過去老鼠實驗證實，神經新生是小鼠正常進行模式分離能力的重要條件，而針對腦腫瘤患者的研究亦顯示這關係同樣存在於人類身上。當患者接受針對海馬迴區域的放射線治療後，該區域的神經新生被抑制，模式分離能力亦明顯下降，但直至24個月後恢復到接近治療前的程度。

他們認為，目前仍未清楚新生神經元與模式分離能力的完整機制，但新生神經元似乎能增強這種能力，因此重新啟動神經新生，可能在未來成為治療部分抑鬱症的新方法。

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