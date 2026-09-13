中央肥胖｜男性中年發福注意 不應只磅重 留意腰圍、體脂等指標 減肥第一步先增肌

年輕時偶爾暴飲暴食，只要隔日稍稍增加運動量就可以回復正常，但40歲開始，明明沒有食太多，卻還是中年發福，腰圍卻愈來愈粗。

中央肥胖｜留意脂肪堆積位置

台灣新陳代謝科醫生林素菁指，其實中年男士不止要注意體重改變，也要留意脂肪堆積的位置是否改變。她指，很多時明明體重沒有太大上落，但腰圍卻愈來愈粗，當脂肪集中在腹部，這可能代表內臟脂肪增加、肌肉量下降，以及代謝環境的改變。

另外，肥胖與較低睪固酮濃度之間存在雙向關聯，而肥胖會造成睪固酮偏低，睪固酮偏低亦會導致身體的肌肉量下量，更容易囤積脂肪，形成惡性循環。

林素菁提醒，男性步入中年後，不可只用體重判斷肥胖狀況，例如40歲時70公斤，50歲變成72公斤，乍看只增加2公斤，卻可能有肌肉量下降、脂肪量增加、腰圍變粗及內臟脂肪增加等問題。