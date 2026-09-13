中央肥胖｜男性中年發福注意 不應只磅重 留意腰圍、體脂等指標 減肥第一步先增肌

年輕時偶爾暴飲暴食，只要隔日稍稍增加運動量就可以回復正常，但40歲開始，明明沒有食太多，卻還是中年發福，腰圍卻愈來愈粗。
中央肥胖｜留意脂肪堆積位置
台灣新陳代謝科醫生林素菁指，其實中年男士不止要注意體重改變，也要留意脂肪堆積的位置是否改變。她指，很多時明明體重沒有太大上落，但腰圍卻愈來愈粗，當脂肪集中在腹部，這可能代表內臟脂肪增加、肌肉量下降，以及代謝環境的改變。
另外，肥胖與較低睪固酮濃度之間存在雙向關聯，而肥胖會造成睪固酮偏低，睪固酮偏低亦會導致身體的肌肉量下量，更容易囤積脂肪，形成惡性循環。
林素菁提醒，男性步入中年後，不可只用體重判斷肥胖狀況，例如40歲時70公斤，50歲變成72公斤，乍看只增加2公斤，卻可能有肌肉量下降、脂肪量增加、腰圍變粗及內臟脂肪增加等問題。
除了體重外，也應觀察腰圍、體脂率、肌肉量與內臟脂肪等身體組成，也要定期監測血糖、血脂、血壓等變化，才可更清楚掌握身體情況。
中央肥胖｜留住肌肉為重
如果有中央肥胖的問題，先不要急著減肥，第一步反而要留住肌肉！
林素菁指，中央肥胖的中年男性不應只追求體重機上的數字快速下降，更重要的是改善身體組成與代謝環境，建議可以從以下幾件事開始：
加入阻力訓練：幫助維持肌肉量
固定量腰圍：不要只追蹤體重變化
留意容易忽略的熱量來源：包括酒精、宵夜、含糖飲料及精緻澱粉
別忽略睡眠：長期睡眠不足往往與活動力下降、飲食失控及代謝健康彼此交織
健檢多看幾項指標：可同步觀察腰圍、體脂率、肌肉量、血糖、血脂、脂肪肝及荷爾蒙等變化
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