捱夜後日間補眠未夠 研究指褪黑激素不足 或影響基本修復

不少人因為工作或聚會而捱夜，以為睡多幾小時便可補回來？睡眠的時數或許能夠達標，但身體修復則未必能恢復。因為深夜仍然暴露於人工光源之下，大腦原本應該在黑暗環境中大量分泌的褪黑激素會受到嚴重抑制，最終可能會影響基因損傷修復能力。
觀察基因修復活性
大眾可能知道褪黑激素(Melatonin)具有調節睡眠和時差的作用，但其實它與睡眠期間的氧化性基因損傷修復能力有關。一項在《Occupational and Environmental Medicine》刊載的研究，邀請40名健康夜班工作者參與，他們大多為醫護人員，每星期最少連續值兩個夜班，每班工時至少 7 小時。
參加者被分為兩組，一組在睡前服用褪黑激素，另一組則服用安慰劑，為期4個星期。為觀察身體修復基因損傷情況，研究人員檢測參加者尿液中的8-OH-dG。8-OH-dG濃度是一種可作為觀察基因修復活性的間接指標之一。
日間補眠基因損傷修復效率低
結果顯示，褪黑激素組於睡眠期間排出的8-OH-dG濃度較安慰劑組高約80%，顯示基因修復活性可能增加。專家指出，夜班工作影響的可能不只是睡眠，晚間分泌的褪黑激素本身是一種強效的內源性抗氧化劑，不但能清除自由基，也能進入細胞核，調控與基因修復及抗發炎相關的基因表現，即使日間補眠時拉上窗簾，體內的褪黑激素通常也處於較低水平，令身體難以有效處理因捱夜及氧化壓力所累積的基因損傷。
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