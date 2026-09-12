停用「瘦瘦針」體重唔反彈！善用4大生活對策 維持理想身形

好不容易靠著腸泌素針劑(俗稱瘦瘦針)讓體重達標，停藥卻常面臨體重反彈困境。研究觀察指出，停藥後體重回升情形普遍，回彈至原先減去體重的三分之二。體重管理過程中，如何維持減重成果，成為不可忽視的挑戰。臺北市立聯合醫院忠孝院區內分泌及新陳代謝科主治醫生潘立昕指出，減重並非達標即結束，將成果長期維持才是關鍵。

停藥後不再復胖 遵守 4 大生活策略 潘立昕醫生表示，除與醫生討論藥物計劃，建立可長期執行的生活習慣至關重要，以下4大關鍵有助降低反彈風險： 一、減重達標維持飲食與紀錄，避免熱量超標 減重達標不能鬆懈，增加高熱量食物攝取或安排放鬆日，熱量超標將導致反彈。潘立昕醫生建議維持減重期飲食原則，持續記錄每日飲食，選擇低脂全穀類等原型食物，減少加工高糖高脂攝取，重新建立長期飲食模式。 二、維持身體活動與規律運動，避免久坐囤積體重

減重後應維持身體活動，每週規律進行健走與游泳等中強度有氧運動並增加肌力訓練。工作繁忙者可多走路或騎車通勤，從事勞動家事或爬樓梯取代搭電梯，將運動融入生活避免長時間久坐。 三、需持續監測體重數值，及早防範反彈危機 持續監測體重，能及時發現上升趨勢，並調整飲食與生活型態。發現體重持續增加，應及早尋求專業醫療協助，避免等到體重大幅回升才重新開始減重計畫。 四、維持規律作息，避免睡眠不足引發壓力性進食 良好睡眠與規律生活是體重維持要環。長期作息不規律或壓力過大，恐影響食慾調節並增加高熱量食物攝取。

體重數字不是唯一標準 良好習慣維持體態 潘立昕醫生提醒，減重後前兩年是維持重要階段。維持至少10%減重幅度達一年以上，即具備良好體重維持成果。減重終點並非體重計數字達標，而是將健康生活方式化為日常。藥物能協助降低體重，長期管理仍需飲食運動及自我監測配合，健康習慣融入生活才能真正維持體態。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】