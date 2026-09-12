長期疼痛點解會被轉介精神科？醫生揭開「跨專科治療原因」

「醫生叫我來看精神科，是不是覺得我的疼痛不是真的？」A小姐走進診間時，眼神帶著防衛與困惑。她因長期疼痛，已在不同科別之間往返數月，檢查結果並無特殊異常，但藥物改善有限。被轉介的那一刻，她感覺相當受傷，彷彿醫生認為她在無病呻吟。 對此，國泰綜合醫院精神科主任單家祁表示，正因為疼痛是真實存在且嚴重干擾生活，才需要從更多元的視角來理解。疼痛從來不只是組織損傷的單純警報，而是大腦整合情緒、壓力、記憶與身體訊息後的最終產物。

疼痛不只有身體感覺 情緒與壓力也可能影響痛感 根據國際疼痛研究學會的定義，疼痛是「與實際或潛在組織損傷相關，或以此類方式描述的不愉快感官及情感經驗」。這項定義明確點出，疼痛同時包含感覺與情感兩個面向。 單家祁主任說明，人體大腦與腦幹中存在一套「下行疼痛調節路徑」，負責增強或抑制上行的疼痛訊號。這套系統的運作高度依賴血清素與正腎上腺素，而這兩種神經傳導物質，同時也掌管情緒、睡眠與焦慮反應。當長期壓力、失眠或情緒困擾使這套系統失衡，大腦抑制疼痛的能力便會下降，原本輕微的身體訊號也可能被放大。

腦影像研究亦顯示，慢性疼痛患者與抑鬱、焦慮患者在處理疼痛與情緒的腦區有相似的活動形態。慢性疼痛也可能進一步導致中樞神經敏感化，加劇痛感並使之長期化。 「心因性疼痛」並非疼痛是假的 而是情緒、壓力可能參與其中 許多患者在被告知要轉診時，聽到「心因性」3個字，直覺反應便是「醫生覺得我在裝病」。單家祁主任強調，其實「心因性疼痛」在醫學上的意義，並不是「疼痛不存在」或「疼痛是憑空想像」，而是指情緒與壓力在疼痛的誘發或加重中扮演了重要角色，疼痛本身依然是真實的感受。

目前精神科評估也不只是區分症狀究竟來自身體或心理，而會進一步了解症狀是否對患者的情緒、思考及日常生活造成持續影響。

精神科介入慢性疼痛 藥物與非藥物治療都可評估 精神科在慢性疼痛的治療上，主要從調節中樞神經系統著手。部分抗抑鬱藥物也會用於特定慢性疼痛，同時評估患者是否合併抑鬱、焦慮等問題。藥物通常需要一段時間才能逐漸發揮作用，並應依醫生評估及指示使用。 非藥物治療同樣是治療的一環。單家祁主任說，認知行為治療可協助患者覺察及調整對疼痛的災難化思考；放鬆訓練與生理回饋，則可協助處理壓力、緊張及肌肉緊繃等問題，讓患者逐步建立對身體與生活的掌控感。

慢性疼痛需要跨專科合作 身體、情緒與生活都要納入評估 單家祁主任強調，慢性疼痛的處置可能需要神經科、復健科、疼痛科、風濕免疫科及精神科等不同專科共同合作。精神科主要協助評估疼痛相關的情緒、睡眠及壓力問題，並視個別狀況提供藥物或非藥物治療。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】