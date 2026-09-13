椰菜花治療後又復發？醫生提醒：包皮過長、血糖控制欠佳要留意

過長的包皮也很易引發包皮發炎與撕裂傷，若反覆發炎，可能導致結疤及排尿困難。

椰菜花治療後反覆發作，除了病毒感染具有復發特性，可能也與包皮過長及血糖控制不佳有關！書田診所泌尿科副院長林儒廷表示，日前收治一名體重破百、患有糖尿病的男性，因生殖器反覆出現椰菜花問題就醫，檢查發現椰菜花已分布於龜頭、冠狀溝及包皮等處，加上血糖控制不佳，治療上先處理可見的椰菜花，待血糖改善後，再接受包皮手術並以電燒清除殘留病灶。

包皮過長易藏潮濕環境 椰菜花恐反覆發作

林儒廷醫生指出，椰菜花主要與人類乳突病毒(HPV)感染有關，該類疾病具有傳染性及可能反覆發作的特性。包皮過長者，包皮覆蓋區域較容易維持潮濕環境，若又有性活動造成的細微破損，可能形成病毒及病灶較容易存在的部位。

椰菜花治療方式不只一種 依病灶位置及分布評估

臨床治療上，林儒廷醫生表示，常見治療方式包括液態氮、外用藥物及電燒等，但若病灶位於包皮覆蓋處，治療時也需考慮病灶分布及是否反覆發作。而對於感染椰菜花且包皮過長者，臨床會建議進行包皮切除並同步電燒病灶，使生殖器環境保持乾燥，以降低復發風險。