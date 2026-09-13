科技保存回憶都會帶嚟新問題 心理學家揭示「不完美記憶」有潛在價值

還記得自己學生時期的成績嗎？翻出當年的成績單一看，有些人可能會發現自己居然一直都記錯了。英國科克大學學院認知心理學Gillian Murphy教授指出，不像錄影設備可完整保存過去，人們的記憶具有選擇性、可重建性，也會受到當下所關注的事情影響，其實有時記錯或忘記，對心理調適可能潛在助益。如今手機、穿戴式裝置及AI等科技可協助人們把生活細節都保存下來，還能隨時回頭搜尋，帶來便利的同時卻也產生新的疑問：記得愈多、愈仔細，對人們究竟是否是好事？

回憶與事實常不符 研究：人們可能傾向保留正向記憶 Murphy教授日前於外媒The Conversation撰文指出，研究發現，人們回憶過去時，較可能以符合當下自我認知的方式重塑記憶，不一定會忠實重現當時的情況。例如，1996年美國一項研究要求大學生回憶自己的高中成績，發現受試者正確記得自己拿到A的比例達89%，但記得自己拿D的比例僅29%，同時受試者記憶與事實不符的情況，多數是把較低的成績記得比較高，推測人們可能傾向保留較正向的記憶。 無獨有偶，2006年一項研究讓受試者接受膽固醇檢測，數個月後再詢問他們是否記得檢測結果，結果發現，多數人記憶中的膽固醇數值低於實際結果，尤其常發生在膽固醇數值較高的人身上。

專家解析記憶系統 與自我意識維持有關聯 Murphy教授指出，英國心理學家Martin Conway提出的「自我記憶系統」( self-memory system )理論認為，所謂的自傳式記憶(Autobiographical Memory)不只是儲存過去事件的資料庫，更是一個協助自我意識維持一致、穩定且以積極正向為主的系統。因此，當一個人的知識或感受隨時間而改變，過去的記憶也可能被重新建構，使其與現在的自己相符合。 部分伴侶關係相關研究認為，對伴侶的記憶偏差可能與親密關係的長久維持存在關聯。一項長達20年的縱向研究發現，對婚姻感到滿意的女性，回顧婚姻初期時多認為當時沒有現在幸福，團隊進一步將這些回憶內容與研究早期蒐集的實際紀錄比對，發現她們傾向把過去想得比真實情況更不愉快，推測這樣的記憶可能營造了一種「關係逐漸變好」的錯覺；相反地，如果人們能把每一次爭執、每句措辭不當的話都鉅細靡遺地記住，就有可能增加關係中的心理負擔。

相較之下，有研究發現，與一般人相比，抑鬱症患者較少有這類的正向記憶偏誤(positive bias)。Murphy教授表示，上述研究結果發人深省，推測如果人們的記憶系統較不傾向於淡化失敗、重新解讀挫折或放大正面經驗，雖然可能更接近事實，卻也可能讓人較難維持幸福感與對未來的希望。

數碼工具可「保存一切」 讓人記得更多但未必更幸福 Murphy教授指出，如今數碼設備的記憶體容量愈來愈大，同時正逐漸改變人們的記憶。手機能保存大量照片，智慧手錶則能記錄步數、睡眠、心率等數據，AI助理還會協助搜尋、整理和重新呈現過去的訊息與照片，讓人可以快速且準確地回顧曾經發生的事情。 不過，更豐富的記憶未必會帶來好的結果。有些人擁有罕見的超強記憶力，能夠回想起數十年間的生活細節，但患有「超憶症」(hyperthymestic syndrome)的美國女子Jill Price在其回憶錄表示，過去的記憶非常鮮明，又會不斷地重新浮現，使她更難從負面的人生經歷中走出來，感嘆這種超凡能力實際上讓人相當疲憊。