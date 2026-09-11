杜牙根是否劇痛難耐？

許多人一聽到「杜牙根」便聯想起劇痛與恐懼，甚至寧願脫牙也不願接受治療。牙科醫生伍裕彤解釋，「杜牙根(根管治療)其實是將牙齒內受感染的神經線徹底清潔消毒，痛楚主要源於蛀牙已深入神經線，而非治療本身。杜牙根最大的好處是保留真牙，咀嚼感受、外觀，還是心理的適應上都比假牙更好，呼籲市民切勿因恐懼而延誤治療。」

植牙無法完全取代真牙 伍裕彤指出，「補牙與杜牙根的分別在於蛀牙的深度。若蛀牙未牽涉神經線，可簡單補牙處理；但若蛀牙已深入牙髓，就要杜牙根。」他形容，杜牙根就是把牙齒裡面受感染的神經線清潔乾淨，從根源解決問題。 不少患者考慮索性脫牙後植牙，伍裕彤強調，「植牙始終不是自己的真牙，在外觀上、感覺上和真牙有分別。」許多患者過不到心理關口，擔心假牙影響日常生活。相反，杜牙根能保留真牙，外觀、心理、功能性都比假牙更好，是無可取代的選擇。

不痛也要杜牙根 除了劇烈牙痛，伍裕彤列出其他需要杜牙根的情況。「若牙齒變黑變灰，代表牙齒裡面的牙根已經死了，已受細菌感染，需要處理。」此外，若牙肉出現俗稱「牙瘡」的腫粒，很多時代表牙齒已壞死，亦須杜牙根。他強調，「即使沒有牙痛，出現這些徵狀也不能掉以輕心。」

治療分3至4步 杜牙根可分成幾個步驟：先清潔蛀牙，再將受感染的牙根逐條消毒清潔。伍裕彤表示，「門牙結構簡單，牙根較少；大牙結構複雜，可能有多條牙根，需時較長。」最後將清空的牙齒填補好。整個治療可能需要一至兩次，相隔一至兩星期，整個治療大概需要一個月。 佩戴牙套(牙冠)能為脆弱的牙齒提供360度的全面包覆。伍裕彤解釋，若因沒牙套保護而咬崩牙根，通常只能拔除，後續就必須依賴植牙或假牙來填補。此外，若牙齒治療後仍呈灰黑色，牙套亦可改善外觀。他提醒，「杜牙根並非一勞永逸，做完杜牙根純粹是那隻牙齒不會再帶給你明顯的痛楚，但不代表該牙齒不需要照顧。牙齒仍有機會蛀牙、咬崩，需要定期檢查。」

兩類人不宜杜牙根 伍裕彤指，杜牙根治療超過10年的成功率可達八成多。至於杜牙根後的牙齒能否用得長久，他表示，「取決於日常口腔清潔與咀嚼習慣，例如會否很喜歡吃硬的東西，只要養成正確的保養習慣，已接受治療的牙齒一般仍可長期使用，有效延長其壽命。」 大部分病人都適合做杜牙根，但伍裕彤提醒，治療時須用膠片隔開牙齒(若有幽閉恐懼症的患者，可能需要稍作心理調適或提前與醫生溝通)；另外需要長時間張開口治療(每次可能半小時至1小時)，口腔打開不大的病人亦要特別留意。