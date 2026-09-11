卵巢癌易誤會中年發胖

在婦科癌症中，子宮頸癌或子宮內膜癌在早期通常會出現不正常出血，讓女性有所警覺。而卵巢位於盆腔深處，空間很大，加上它沒有與外界相通的出口，所以早期病變時，根本不會有任何流血或疼痛的警號，這正是卵巢癌最狡猾的地方。

腹脹2周應檢查 臨床腫瘤科專科醫生霍善智指，當卵巢癌腫瘤慢慢長大，它只會向盆腔和腹腔延伸，「很多病人起初只覺得『最近條腰粗咗、個肚脹咗、食少少嘢就飽、甚至便秘』，誤以為自己只是人到中年發胖、宿便或消化不良。到真正摸到硬塊，或者腹脹如懷孕幾個月時，往往腫瘤已經發展得很大，甚至出現腹水。」

若發現以下症狀持續出現超過兩星期，而且找不出原因，就必須到婦科仔細檢查： 經常性胃脹、腹脹、或胃氣過多；

盆腔或腹部隱隱作痛；

尿頻或尿急(腫瘤壓迫膀胱)；

食慾不振、很容易有飽腹感；

體重在短時間內無故下降或上升。

與排卵次數及遺傳有關 卵巢癌的高危因素主要與排卵次數和遺傳有關。霍善智解釋，「女性每次排卵，卵巢表面都會造成微小傷口再修復。如果一生中排卵次數愈多，細胞出錯變異的機率就愈高。故未曾生育、較遲生育、過早初潮或遲停經的女性，風險相對較高；懷孕和餵母乳期間卵巢會『休息』，降低風險。此外，約10%至15%卵巢癌與家族遺傳基因有關，如BRCA1或BRCA2基因突變，若家族有乳癌、卵巢癌或結直腸癌病史，須格外提高警惕。」 失去生育能力 為徹底清除癌細胞、減低復發率，標準的「減積手術」(Debulking Surgery)通常需要全子宮切除、雙側卵巢及輸卵管切除，甚至是局部大網膜切除，患者將提早進入停經期，並失去生育能力。霍善智表示，「這無論在心理和生理上都是極大打擊。然而卵巢、輸卵管和子宮在結構上緊密相連，卵巢癌的惡性細胞非常喜歡在盆腔內擴散。在動刀前，我們一定會與病人進行深入的心理與醫學諮詢。」

若癌細胞侵犯到盲腸或大腸時，須切除部分腸臟，並重新吻合(駁回)。為了讓腸道傷口在沒有糞便污染下好好癒合，會於腹部開一個臨時造口，把腸道拉出腹壁，將糞便排入外接的造口袋中，防止嚴重的腹膜炎。如護理得當、腸道癒合良好，且後續的癌症控制穩定，幾個月到半年後是有機會將造口「收回」體內，恢復正常排便。

PARP抑制劑減復發 以往晚期卵巢癌在手術後只能不斷重複打化療，而且復發率極高。近年PARP抑制劑(PARP Inhibitors)改寫了患者的命運，它利用「合成致死(synthetic lethality)」原理：如患者帶有BRCA基因突變，癌細胞修復DNA的能力很差；此時再以PARP抑制劑封鎖癌細胞僅餘的另一條修復通道，癌細胞就會自我毀滅，而正常細胞不受影響。 帶有BRCA基因突變或「同源重組修復缺陷(HRD)」陽性的晚期乳癌或卵巢癌患者，在手術和一線化療後，以PARP抑制劑作維持治療，能顯著降低復發風險五成以上，甚至讓部分晚期患者達到長期臨床治癒。