保濕+營養 七成人濕疹有改善

9月14日為世界濕疹日，提醒大眾關注患者的身心困擾。社企「濕疹教室」的「21日濕疹逆轉計劃」，得到政府社創基金及樂施會資助，透過指導潤膚劑選擇和使用，配合飲食調整，助減低濕疹困擾。計劃中期報告發現，多達七成濕疹患者的嚴重程度有所改善，逾五成減少痕癢，反映正確潤膚和適當營養介入至關重要。
病人組織香港濕疹協會創辦人、營養學家李健彰表示，香港濕疹患病率高達22.9%，每5人便有一人患病，「濕疹屬皮膚炎症的一種，削弱皮膚屏障功能，難以鎖住水分，易受外界刺激物影響。患者皮膚會有紅、腫、痛、痕、乾和脫屑問題，而最困擾的是痕癢。」
多攝取omega-3及纖維
濕疹成因有多方面，包括免疫系統過度反應、家族遺傳因素，以及環境刺激。當遇上天氣轉變、接觸塵蟎、寵物毛髮等致敏原，又或情緒壓力等，便可能會誘發濕疹。李健彰強調，飲食有助減少濕疹發作，「首先患者應避免添加糖，因添加糖與慢性發炎、腸道菌群失衡及免疫反應有關；食物添加劑也要注意，例如常見的代糖阿斯巴甜可能會擾亂腸道菌群。如對添加劑理解不多，最簡單是避免選擇3種添加劑以上的食品。」
至於應該多攝取的營養素則包括omega-3脂肪酸及膳食纖維，前者可以減輕發炎，能夠從高脂肪魚類中得到；後者有益於腸道菌群及免疫系統，建議每日進食2份水果和3份蔬菜。
痕癢最困擾
「21日濕疹逆轉計劃」截至今年8月，共有209人參加，已完成計劃的有192人，另有153人曾接受免費諮詢。計劃發現，近四成患者病情屬嚴重或以上，約六成為輕至中度。96%患者曾有痕癢、疼痛和灼熱感，即使輕至中度患者日常生活亦受影響。此外，逾六成患者每日受痕癢困擾，過半數患者更每周最少3天因而影響睡眠，兩成人曾因皮膚問題無法工作或學習。濕疹教室創辦人、註冊藥劑師尹惠玲認為，「雖然大部分患者可依舊上班上學，但仍感尷尬和不自在，並因而限制了衣著選擇、運動和社交。」而完成計劃後，有七成人濕疹有所改善，56%有感痕癢減少，半數人睡眠質素提升。
每周使用400克保濕劑
尹惠玲強調，不論濕疹嚴重程度，潤膚保濕都是必須的。研究發現，成年患者每周使用400克保濕劑，濕疹嚴重程度可改善89%。「患者應足量塗抹全身皮膚，而非只塗患處。每日最少塗2次，有感皮膚乾燥可再補塗。」至於保濕劑的選擇，尹惠玲建議避免太過水性成分，因為水分不能穿過角質層，作用不大，「能耐受的話，愈油愈好。另外，必須親身試用，肯長遠使用的為之最好。」惟當濕疹太嚴重，仍應諮詢醫生，接受適切的治療。21日濕疹逆轉計劃會提供3次指導，每次包括藥劑師和營養學家1對1諮詢共1小時，並提供潔膚及潤膚用品、皮膚水分分析及腸道微生態檢測。公屋住戶、劏房戶及綜援受助人可得到資助。