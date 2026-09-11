保濕+營養 七成人濕疹有改善

9月14日為世界濕疹日，提醒大眾關注患者的身心困擾。社企「濕疹教室」的「21日濕疹逆轉計劃」，得到政府社創基金及樂施會資助，透過指導潤膚劑選擇和使用，配合飲食調整，助減低濕疹困擾。計劃中期報告發現，多達七成濕疹患者的嚴重程度有所改善，逾五成減少痕癢，反映正確潤膚和適當營養介入至關重要。

病人組織香港濕疹協會創辦人、營養學家李健彰表示，香港濕疹患病率高達22.9%，每5人便有一人患病，「濕疹屬皮膚炎症的一種，削弱皮膚屏障功能，難以鎖住水分，易受外界刺激物影響。患者皮膚會有紅、腫、痛、痕、乾和脫屑問題，而最困擾的是痕癢。」

多攝取omega-3及纖維

濕疹成因有多方面，包括免疫系統過度反應、家族遺傳因素，以及環境刺激。當遇上天氣轉變、接觸塵蟎、寵物毛髮等致敏原，又或情緒壓力等，便可能會誘發濕疹。李健彰強調，飲食有助減少濕疹發作，「首先患者應避免添加糖，因添加糖與慢性發炎、腸道菌群失衡及免疫反應有關；食物添加劑也要注意，例如常見的代糖阿斯巴甜可能會擾亂腸道菌群。如對添加劑理解不多，最簡單是避免選擇3種添加劑以上的食品。」