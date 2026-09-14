口腔潰瘍｜40歲女狂生痱滋 只因缺2種營養素 醫生揭6大常見反覆口腔潰瘍成因

口腔潰瘍是因而營養不足？有醫生分享一宗案例指，一名40多歲女子近日開始反覆口腔潰瘍，以為自己是「熱氣」，求醫檢查後就發現她身體缺乏2種營養素。醫生指出，有6大方法有助改善反覆口腔潰瘍問題。

營 養功能醫學專家劉博仁醫生 在其facebook專頁上分享指，該名女患者求診時，主訴口腔潰瘍已持續數周，身邊的人都建議她多喝青草茶、退火，並詢問醫生是否是「火氣太大」。事實上，「火氣大」是民間常見的說法，但反覆口腔潰瘍的背後，往往涉及更具體的生理原因。偶爾出現一兩個潰瘍，多數會在一至兩周內自行癒合；但若反覆發作、一次出現多個，或舊的剛好新的又來，就值得進一步探討根本原因。

經檢查後，該患者的維他命B12偏低，鐵蛋白亦不足。進一步了解生活習慣後發現，她工作繁忙、經常熬夜、三餐不定時，蔬菜水果攝取量極少。當身體缺乏修復口腔黏膜所需的營養素時，便容易反覆出現潰瘍。臨床上，反覆口腔潰瘍的常見原因包括：

口腔潰瘍｜多吃7大食物防痱滋

劉醫生表示，口腔潰瘍是身體發出的訊號，而非疾病本身。均衡飲食固然重要，但若已反覆發作，仍應找出真正原因。他建議，平日可多攝取以下食物：

瘦肉

魚類

雞蛋

乳製品

深綠色蔬菜

豆類

全穀類

另外，營養上亦建議補充維他命B群、鐵質與葉酸。同時，保持充足睡眠與適度紓壓，亦有助於降低反覆發作的頻率。

口腔潰瘍｜4症需及時求醫檢查

若口腔潰瘍出現以下情況，應盡快就醫，不宜僅自行塗藥：