口腔潰瘍｜40歲女狂生痱滋 只因缺2種營養素 醫生揭6大常見反覆口腔潰瘍成因

口腔潰瘍是因而營養不足？有醫生分享一宗案例指，一名40多歲女子近日開始反覆口腔潰瘍，以為自己是「熱氣」，求醫檢查後就發現她身體缺乏2種營養素。醫生指出，有6大方法有助改善反覆口腔潰瘍問題。
口腔潰瘍｜40歲女狂生痱滋
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名女患者求診時，主訴口腔潰瘍已持續數周，身邊的人都建議她多喝青草茶、退火，並詢問醫生是否是「火氣太大」。事實上，「火氣大」是民間常見的說法，但反覆口腔潰瘍的背後，往往涉及更具體的生理原因。偶爾出現一兩個潰瘍，多數會在一至兩周內自行癒合；但若反覆發作、一次出現多個，或舊的剛好新的又來，就值得進一步探討根本原因。
口腔潰瘍｜6大常見反覆口腔潰瘍成因
經檢查後，該患者的維他命B12偏低，鐵蛋白亦不足。進一步了解生活習慣後發現，她工作繁忙、經常熬夜、三餐不定時，蔬菜水果攝取量極少。當身體缺乏修復口腔黏膜所需的營養素時，便容易反覆出現潰瘍。臨床上，反覆口腔潰瘍的常見原因包括：
維他命B12不足
缺鐵性貧血
葉酸缺乏
睡眠不足、壓力過大
免疫系統異常
腸胃吸收功能不良
此外，若假牙邊緣摩擦、牙齒尖角反覆刺激口腔黏膜，也可能造成局部潰瘍。
口腔潰瘍｜多吃7大食物防痱滋
劉醫生表示，口腔潰瘍是身體發出的訊號，而非疾病本身。均衡飲食固然重要，但若已反覆發作，仍應找出真正原因。他建議，平日可多攝取以下食物：
瘦肉
魚類
雞蛋
乳製品
深綠色蔬菜
豆類
全穀類
另外，營養上亦建議補充維他命B群、鐵質與葉酸。同時，保持充足睡眠與適度紓壓，亦有助於降低反覆發作的頻率。
口腔潰瘍｜4症需及時求醫檢查
若口腔潰瘍出現以下情況，應盡快就醫，不宜僅自行塗藥：
超過兩周仍未癒合
潰瘍範圍持續擴大
容易出血
觸摸時有硬塊感
劉醫生建議由牙科、耳鼻喉科或口腔外科醫生進行檢查，以排除口腔癌等其他疾病。他提醒，早期發現，遠比延誤治療更為重要。身體不會無故反覆出現口腔潰瘍。它可能是在提醒你，最近過於勞累或營養是否攝取不足，需找出根本原因，才能真正改善問題。