胃癌｜「鬼王」雷宇揚胃癌逝世 常消化不良不理恐變癌？醫生揭8大早期徵兆+8類高危人士

有「鬼王」之稱的藝人雷宇揚，本月7日因胃癌於廣州離世，終年62歲。其太太馬荔已向媒體證實死訊。胃癌屬香港常見的致命癌症之一，男性的患上的機會更高，年紀愈大風險也會隨之上升。有醫生指出，若消化不良情況常常置之不理，有可能會釀成胃癌。醫生指出，有8大早期徵兆要多加留意。

胃癌｜ 常消化不良不理恐變癌？8大早期徵兆 外科醫生白映俞在其facebook專頁上分享指，多數胃癌患者確診時已屬晚期，導致治療效果受限。然而，若能在疾病早期發現並及時接受治療，仍有機會痊癒。胃癌可發生於胃部任何位置，形態各異，其中以胃腺癌最為常見，佔超過95%。其他較少見的胃部惡性腫瘤還包括淋巴癌、胃腸道基質腫瘤及神經內分泌腫瘤。 胃腺癌起源於胃部內層分泌黏液的腺體細胞，以下是以胃腺癌為主的典型症狀： 容易疲倦

進食小量即覺脹氣或飽足

持續消化不良 持續且嚴重的胃食道逆流 持續性噁心、嘔吐 容易胃痛，且疼痛時間與進食時間較無關聯(若為胃潰瘍或膽囊炎引起的上腹疼痛，通常與進食時間有關) 無故體重下降：若無特別減重、控制飲食或增加運動，體重卻持續減輕，應考慮進一步檢查 排出黑便或血便 部分胃癌患者可能完全沒有症狀，直到癌細胞轉移至其他器官才被發現。一旦出現以上症狀，並懷疑胃癌時，醫生最常會先安排患者照胃鏡。檢查過程中若發現可疑病灶，會進行活檢，取一小塊組織送驗，確認是否有癌細胞。此外，電腦斷層可協助評估胃癌的侵犯程度。

胃癌｜醫生揭8類高危人士 白醫生指出，胃癌的發生與飲食習慣密切相關。攝取醃漬或煙燻食品，胃癌發生率相對較高。但隨冷藏技術普及，新鮮蔬果與肉類的攝取增加，胃癌比例已較過去下降。目前醫學認為以下為胃癌的危險因子： 攝取過多煙燻、醃漬食物

蔬菜水果攝取不足

幽門螺旋菌感染

有胃癌家族史

慢性胃炎或胃潰瘍

惡性貧血

胃息肉增生

吸煙、過量飲酒及體重過重 胃癌的早期發現至關重要。若出現持續性消化不良、無故體重下降、黑便等症狀，應及早就醫接受胃鏡檢查。日常飲食中，減少煙燻醃漬食物、多攝取新鮮蔬果，並戒煙限酒，有助於降低罹患胃癌的風險。