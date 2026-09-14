漱口水｜研究揭用漱口水增癌症風險 專家提醒小心一種原料

不少人習慣飯後用漱口水清潔口腔，不過過去有研究發現，漱口水或會增加口腔中兩種細菌的含量，而這兩種細菌與食道癌和結腸直腸癌有關。有關研究結果已發表於《醫學微生物學雜誌》(Journal of Medical Microbiology)。

據外媒報道，研究人員要求參與者連續3個月每天使用含酒精漱口水，然後再連續3個月使用安慰劑漱口水。結果發現，如連續3個月每天用含酒精漱口水，患者口腔中的具核梭桿菌(Fusobacterium nucleatum)和咽峽炎鏈球菌(Streptococcus anginosus)的含量明顯增加，而這兩種細菌可能會引起嚴重的侵入性感染，並增加引起食道癌和結腸直腸癌等癌症的風險。

漱口水致癌｜ 選擇不含酒精漱口水

研究作者、該大學性傳播感染部門負責人Chris Kenyon認為，大部分人其實也不應使用漱口水，但如要使用，建議選擇不含酒精的產品。

研究人員認為，由於漱口水含有約20%的酒精，而酒精可能會擾亂口腔中的正常菌群平衡，導致某些有害細菌的孳生。他們續指，雖然是次研究只包含了其中一個牌子的產品，但他們認為使用其他含酒精漱口水後，也可能對口腔細菌產生類似的影響。

而市民在使用相關產品時，則建議先諮詢醫護人員建議，及選擇不含酒精的漱口水，降低漱口水可能造成的潛在健康風險。