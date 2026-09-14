HYROX北京站｜女選手重訓比賽失禁 帶屎完賽惹熱議 原因可能係…？

HYROX日前舉行北京站比賽，惟一名澳洲選手Joanna Wietrzyk在比賽途中疑突然大便失禁，排泄物污染賽道，而她更在此狀態下繼續參與餘下項目，引起公眾嘩然。一般女性出現失禁的情況較多，尤其是當肌肉緊張時，的確會出現不完全性失禁。

HYROX北京站｜大便失禁是甚麼？ 根據希愈醫療的網上資料，大便失禁主要原因包括骨盆底肌薄弱、肛門括約肌受損，以及陰部神經病變等，持續的大便失禁可能增加患者感染的風險，特別是在肛門周邊皮膚。 大便失禁也可分為完全性及不完全性失禁。 完全性失禁：固體便、稀便及排氣都不能自我控制而洩漏。

不完全性失禁：有些情況下可以控制，可能僅僅是稀便或排氣無法控制，或者只出現在離廁所較遠的情況下，或是只出現在肌肉緊張時(如咳嗽，用力或鍛煉時)。

HYROX 北京站｜大便失禁的成因 年齡增長後骨盆底及肛門約括肌會變得薄弱，而女性出現陰部神經病變的機率亦會上升，容易出現大便失禁的情況。另外大便失禁也與停經後的激素變化相關；曾經進行多次陰道分娩或較長時間的難產過程都可能增加出現骨盆底及肛門約括肌薄弱的風險。