唔係茶餐廳就外賣？8大吸油蔬菜 茄子之外連南瓜都有份！

油炸、拉油、乾煸、金沙及乾鍋等煮法會讓蔬菜在不知不覺間吸附大量油脂，提高熱量，而以下8種蔬菜就特別容易吸油：

茄子：魚香茄子、酥炸茄子很美味，但茄子的組織較鬆軟、多孔，非常容易吸收油脂。

四季豆：乾煸四季豆似乎沒有太多肉，但四季豆先經過油炸，所以油脂比你所想的多。

青椒：為了呈現焦香的口感，青椒或辣椒等通常先過油後再拌炒，導致菜色的油脂含量不低。

椰菜花：若料量過程中用大量食油持續加熱爆炒，本來健康的花椰菜也會吸收大量油脂。

菇類：菇類本身熱量低，但菇體結構較多孔，易吸附油脂和醬汁，一不小心便成為高脂炸彈。

南瓜：南瓜本身含有澱粉質，熱量比一般葉菜類高一些，若是做成金沙南瓜，有鹹蛋黃和油拌炒，令油脂和熱量都節節上升。

秋葵：川燙、清蒸或簡單拌炒的秋葵確實健康，但炸秋葵就油脂爆表。