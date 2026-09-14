唔係茶餐廳就外賣？8大吸油蔬菜 茄子之外連南瓜都有份！

現代打工餐，一日三餐可能都是光顧茶餐廳，又或外賣飯盒，常見菜式通常少菜多肉。有時刻意加多一些蔬菜，卻忘記部分蔬菜可能在烹煮過程中大量吸油，令本來低熱量的蔬菜變成高油陷阱。
外食避開8種吸油蔬菜
油炸、拉油、乾煸、金沙及乾鍋等煮法會讓蔬菜在不知不覺間吸附大量油脂，提高熱量，而以下8種蔬菜就特別容易吸油：
茄子：魚香茄子、酥炸茄子很美味，但茄子的組織較鬆軟、多孔，非常容易吸收油脂。
四季豆：乾煸四季豆似乎沒有太多肉，但四季豆先經過油炸，所以油脂比你所想的多。
青椒：為了呈現焦香的口感，青椒或辣椒等通常先過油後再拌炒，導致菜色的油脂含量不低。
椰菜花：若料量過程中用大量食油持續加熱爆炒，本來健康的花椰菜也會吸收大量油脂。
菇類：菇類本身熱量低，但菇體結構較多孔，易吸附油脂和醬汁，一不小心便成為高脂炸彈。
南瓜：南瓜本身含有澱粉質，熱量比一般葉菜類高一些，若是做成金沙南瓜，有鹹蛋黃和油拌炒，令油脂和熱量都節節上升。
秋葵：川燙、清蒸或簡單拌炒的秋葵確實健康，但炸秋葵就油脂爆表。
蓮藕：蓮藕本身含有澱粉質，切片之後再裹粉油炸，帶來大量油脂和熱量。
避免高油煮法保住健康特性
蔬菜確實是健康的選擇，但就要慎選烹調方式，盡量避開油炸、煸炒等高油煮法，才能保住蔬菜的健康特性。
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