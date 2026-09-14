睇落好人就係善良？心理學家揭開差異：有些善意未必討人歡喜

說話客氣、總是笑臉迎人，通常易讓人留下「友善(niceness)」的印象，但其與真正的「善意(kindness)」並不完全相同。心理學專家指出，前者較著重一個人的言行在他人眼中是否討喜，後者更在意是否真心為對方著想，因此有些出於善意的舉動，當下可能未必讓人感到舒服。理解兩者差異，不僅有助辨別人際互動背後的動機，也可能影響彼此的信任及關係建立。

對人客氣就是善良？心理學家：關鍵在背後意圖或動機 《Verywell Mind》報道，美國黎巴嫩谷學院臨床心理健康諮商學程副教授兼主任辛西亞維賈(Cynthia Vejar)指出，「友善」較像是與他人互動時的外在表現，「善意」則屬於更深一層的內在特質，包括是否具同理心、樂於助人或願意做對他人有益的事情。 美國南加州大學婚姻及家庭治療學系兼任教授、心理學家莫莉柏瑞茲(Molly Burrets)則認為，兩者最大的差異與行為背後的動機及意圖有關，其中友善較著重自己的外在行為，也就是在意自己的表現在他人眼中看起來如何；善意則較少關注外在表現，而是更重視行為背後的意圖，也就是自己為甚麼這麼做。

善意未必顯得友善 直接了當也可能是一種善意 柏瑞茲教授指出，善意之舉不代表一定會給人留下好的印象，例如明知一段關係已走到盡頭，選擇直接且清楚地結束，當下可能讓另一方不好受，從外界看來也未必是好聚好散，但這樣的處理方式，反而可能是較有善意的做法。 假設有人剪了一個不太適合自己的髮型，若只是回答「非常好看」，較接近友善的表現；若坦白告訴對方，這次的髮型可能不是最適合他的類型，同時給予安慰與鼓勵，例如「頭髮長長後會更好看，而且你這麼漂亮，就算剪了新髮型也不會顯得突兀」，則更接近出於善意的表現。

友善還是善意？心理學家：情緒智慧可能影響辨別與選擇 柏瑞茲教授認為，善意與情緒智慧之間也存在關聯，情緒智慧(Emotional Intelligence，又稱情商)包括理解及調節自身情緒和與他人溝通的能力。她指出，情緒智慧較高的人，可能更有能力分辨他人的行為只是表現得友善，還是真正出於善意，也較能依不同情境在兩者之間做出選擇，即使有時選擇善意並不是一件容易的事。 善意除了反映情緒智慧，能否辨識及適當展現善意也可能影響人際關係。維賈副教授指出，在伴侶關係中，如果一方缺乏善意，可能衍生出衝突及後續信任危機，有些人曾遇過表面友善，但實際行為卻並非如此的對象，之後甚至可能將這種經驗套用到其他人身上，認為「表現友善的人都很虛偽」，不過這樣的推論未必正確。

「友善」也可能被當成操控工具 權力關係下恐成傷人掩護 此外，「友善」有時也可能被用來控制或操弄他人，《Verywell Mind》並以「象徵暴力(symbolic violence，又稱符號暴力)」的概念分析這類情況。柏瑞茲教授指出，在社會中相對掌握較多權力的主流團體，可能以友善作為掩飾，做出實際上會傷害邊緣群體的事情，而當受到影響的人以不符合「友善」期待的方式回應時，反而可能因態度不夠討喜而受到指責。 例如「憤怒的黑人女性(The angry Black woman)」或「心懷怨恨的身心障礙者(The bitter disabled person)」等刻板印象，背後可能涉及一種社會期待，即一個人須表現得足夠友善，才值得獲得關心與同情，因此判斷一段人際互動時，不宜只看其中一方是否維持友善，也應留意彼此的權力關係及實際行為。

如何培養真正的善意？先從覺察自己的動機開始 至於如何培養善意，柏瑞茲教授建議，可從正念和反省開始，觀察自己的情緒與行為，逐漸建立自我覺察能力及情緒智慧，幫助自己辨別友善與善意。實際做法包括反問自己「今天有哪些事情可以用不同方式處理」、「某件事情讓我產生甚麼感受」，也可透過書寫記錄感受、到戶外散步或練習冥想，甚至只是安靜坐著幾分鐘整理思緒，也是一種自我反思的方式，當一個人更能反思並覺察自己的感受，也有助於在與他人互動時更加體貼，展現真正的善意。