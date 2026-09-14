聆聽鳥鳴助療癒心情？研究揭「1噪音」可能減低自然聲音潛在益處

都市化讓人們與自然的距離愈來愈遠，你上一次在日常生活中聽見鳥鳴，是甚麼時候？英國《衛報》報道，先前研究已觀察到，聆聽鳥鳴聲與壓力相關指標的變化有關，近期一項最新研究進一步發現，受試者感知到聲音中的鳥類物種豐富度愈高，與反饋的幸福感愈高存在關聯，不過交通噪音可能削弱自然聲音潛在的心理健康益處；即使低於世界衛生組織(WHO)所設定的標準，這些交通噪音仍可能產生負面影響。

過往研究揭賞鳥後壓力指標降 千人研究探討不同聲音組合差異 走在路上聽到鳥鳴聲，能讓人心情愉悅。2025年來自德國圖賓根大學的研究團隊於當地的公園進行實驗，結果發現，受試者在公園散步賞鳥後，測得的唾液皮質醇、血壓與心率等壓力相關指標下降，正向情緒提升，據此研究團隊認為，這類自然體驗活動具有潛在的身心健康益處。 上述最新研究則於今(2026)年8月發表，由英國薩里大學心理學院環境心理學研究團隊進行，受試者共有約1,500人。研究人員使用鳥鳴與交通噪音設計了9種模擬聲景(soundscapes)，請受試者聆聽後完成自我評估問卷，以了解其當下的身心狀態，也測量了受試者的心率變異值(HRV)。

研究：聆聽鳥鳴結合交通噪音 壓力反應可能較強 研究結果顯示，聆聽鳥鳴存在心理健康相關益處，而研究人員進一步分析受試者的心率，發現與只聆聽鳥鳴聲的情境相比，聆聽包含交通噪音的聲景時，受試者心率變異度較低，代表身體可能出現較強的壓力反應，尤其聲景的複雜程度較高、音量和頻率等變化較多，負面影響也較為明顯，研究團隊推測可能與聲音的過度刺激有關。 研究也比較不同年齡層的受試者，發現年輕族群回報的幸福感高於年長者，推測可能與年輕族群聽力較佳、能獲得更好的聲音體驗有關。此外，若受試者認為自己聽到的鳥類種類較多，回報的幸福感也較高；自認對鳥類了解程度較高的人，這種感受更為明顯。研究人員指出，人們對鳥類種類豐富度的感知，可能進一步提升自然聲音所帶來的潛在心理效益。

聆聽鳥鳴親近大自然 專家籲採取措施降交通噪音 研究共同作者、英國薩里大學環境心理學Eleanor Ratcliffe副教授表示，聆聽鳥鳴聲是一種親近大自然的方式，且不需要花費太多力氣就能做到，上述研究結果或許也可作為都市規劃的參考方向。 研究團隊指出，隨著都市中的綠地逐漸增加，社會接下來可思考如何讓大眾能更充分地體驗其中的自然聲景，例如降低車速，或在公園周邊增加植被的密度，以減少交通噪音。Ratcliffe副教授也提醒人們，無論人類是否能從自然環境中獲得具體的好處，保護自然本身仍然非常重要。